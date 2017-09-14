Мед не определился с датой изготовления

Две крупные партии российского меда не пустили в Китай, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в поселке Гродеково инспекторами Россельхознадзора приостановлен вывоз более 20 тонн натурального липового меда. Машина, перевозившая данную продукцию, следовала из села Покровка на территорию КНР. При проверке документов установлено, что в ветеринарном свидетельстве содержались неверные сведения. Датой выработки меда был указан июнь 2017 года, что не соответствовало дате изготовления (2 сентября 2017 года), указанной в протоколе лабораторных испытаний. Товар был возвращен в РФ для устранения нарушений.

На этом же пункте ветеринарного надзора инспектора Россельхознадзора задержали еще одну крупную партию меда – свыше 4 тонн, поступившую из Ростовской области. В протоколе испытаний продукции не указана дата сбора меда, что не позволяет определить окончание его срока годности. Также при проведении физического контроля обнаружено и отсутствие на потребительской таре маркировки на китайском языке.

Товар был также возвращен в Россию для устранения выявленных нарушений.