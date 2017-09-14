Школяров приглашали в поликлиники, на заводы и почту

Этим летом 8,3 тысячи старшеклассников при содействии службы занятости Приморья нашли временную работу.

В первую очередь специалисты предлагали вакансии детям-сиротам, подросткам из многодетных, малообеспеченных семей, молодым людям, стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе края.

Традиционно большинство школьников трудились в своих образовательных учреждениях: ремонтировали мебель, делали косметический ремонт классов и холлов, убирали пришкольные территории.

Ежегодно предоставляют рабочие места старшеклассникам арсеньевские «Прогресс» и «Аскольд», большекаменская «Звезда», «Дальполиметалл» в Дальнегорске, АО «Спасскцемент», Приморский филиал ФГУП «Почта России».

Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях. Предлагают работу детям и бюджетные организации. К примеру, во Владивостоке поликлиника № 3 пригласила на работу шестерых старшеклассников. Ребята трудились два месяца в архиве и регистратуре.

– Сотрудники поликлиники не могут нахвалиться молодыми работниками, планируют в следующем году сотрудничать в этом вопросе со службой занятости, – отметили в краевом департаменте труда и социального развития.

В ведомстве напоминают, что временным трудоустройством подростков в свободное от учебы время центры занятости занимаются круглый год.

– В этом году мы запланировали предоставить работу 11 тысячам старшеклассников. На поддержку работающих школьников местные бюджеты направляют более 30 миллионов рублей, – сообщили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что число детей, желающих поработать в каникулы официально, с годами не уменьшается. При сокращенном рабочем дне у ребят есть возможность заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям, заявленным работодателями. Кроме того, для юных работников, трудоустроенных через центры занятости, предусмотрена надбавка из краевого бюджета.

Трудоустройство через службу занятости дает возможность специалистам контролировать соблюдение всех трудовых прав в отношении детей – начиная с безопасного труда и заканчивая своевременной и в полном объеме заработной платой, отметили в департаменте.