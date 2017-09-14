Приморский океанариум обзавелся «приусадебным» хозяйством

Рядом с Приморским океанариумом в бухте Житкова специалисты-альгологи создали небольшой морской огород, сообщили в пресс-службе организации.

– Это удачное место для выращивания водорослей, – считает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Владимир Козьменко.– Бухта хорошо защищена от преобладающих южных ветров, рядом инфраструктура и пирс. Морской огород мы обустроили для того, чтобы постоянно иметь материал для экспозиций. И научиться выращивать его самим.

В первую очередь специалисты намерены разводить растения для «Водорослевого леса» – одного из самых больших аквариумов в океанариуме. Объем воды здесь составляет 440 тонн, это почти 20 железнодорожных цистерн. Споры и молодь водорослей для «леса» получают в аквариальных условиях. Но они все-таки неидентичны природным и до крупных размеров развиваются не все. В какой-то момент водоросли распадаются. Поэтому и было решено доращивать экспозиционный материал в море.

Сейчас на плантационную установку высажено несколько видов водорослей. Например, стефаноцистис. Японское море – его родина. Должно пройти не меньше года, чтобы пятисантиметровые малыши вытянулись до полутора метров. На зиму водоросли приглубят, чтобы их не повредил лед, а весной несколько растений извлекут – они пополнят «Водорослевый лес».

С целью адаптации посадили и несколько слоевищ японской ламинарии. В научно-адаптационном корпусе она растет при температуре 12-13 градусов, а в бухте сейчас плюс 20. Холодноводную водоросль стараются приучить к этим условиям. Если получится, ее можно будет выращивать длиной до полутора метров в одногодичном цикле.

Сейчас в НАК подрастает ламинария удлиненная. Если ламинария японская живет два года, то удлиненная – три-четыре. Для океанариума она гораздо предпочтительней. Наладить воспроизводство ламинарии удлиненной в морской среде специалисты считают непростой, но очень интересной задачей.

Есть и еще кандидаты на временное проживание в бухте Житкова – ундария, костария, агарум, саргассы. Водоросли имеют разную форму и в воде выглядят очень декоративно. Если удастся их круглогодичное разведение, у специалистов появится постоянно возобновляемый материал. А значит, «Водорослевый лес» будет живописен всегда, независимо от времени года.

В будущем в бухте планируют выращивать моллюсков для «Водорослевого леса» – мидий, гребешков, устриц, рудитапеса (морское ушко) и ракообразных. Возможно также разведение осьминогов.