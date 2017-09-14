Модернизация тоннеля им. Сталина обойдется более чем в 2 млрд рублей

Общество

Вряд ли тоннель откроется раньше лета. ОАО «Российские железные дороги» ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на Владивостокском тоннеле Дальневосточной железной дороги.

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта – 2,36 млрд рублей. Срок выполнения работ – с момента заключения договора по 31 мая 2019 года.