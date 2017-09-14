Модернизация тоннеля им. Сталина обойдется более чем в 2 млрд рублей

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта – 2,36 млрд рублей. Срок выполнения работ – с момента заключения договора по 31 мая 2019 года.
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Автор : Отдел новостей «В»
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