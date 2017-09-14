Эх, по пельмешкам?

Еще года три-четыре назад сама мысль о том, что кто-то вместо пафосного ресторана с «дефлопе с семечками кациуса» или, наоборот, кафе быстрого питания с унылыми бургерами откроет пельменную и будет рассчитывать на успех, казалась смешной: «Что, пельменная? Это как в совке, да? И кто туда пойдет? Вы вообще знаете, из чего делают пельмени на заводе?!».

И кто бы мог подумать, что пельменная «Ложки-плошки», открывшаяся как раз на месте весьма пафосного некогда ресторана японской кухни в самом начале Светланской, станет не просто успешным, а очень успешным заведением?

Здесь действительно предлагают посетителям пельмени и вареники, причем как традиционные – русские, сибирские, с капустой, с картошкой, с вишней, так и чуть более экзотические – манты, хинкали, пельмени с начинкой типа «свинина-креветка». Также в меню традиционные супы русской кухни (борщ, например), салаты (правда, их немного). А еще пироги, пирожки, булочки… И все это вкусно, а главное – делается в самом кафе. Пельмени подаются как с бульоном, так и со сметаной или другими традиционными соусами. Можно попробовать и весьма интересные блюда, например, кундюмы – изделия из теста с начинкой из гречневой каши с грибами; яблочный наполеон – традиционный и всеми любимый торт с необычной начинкой. Кроме того, здесь всегда есть сезонные меню: летом подают, к примеру, окрошку, а осенью – соленья.

Готовят в кафе быстро, пообедать можно за полчаса, правда, в разгар обеденного времени случаются, скажем так, и легкие заторы: и свободных столиков нет, и подают не очень быстро заказы. Поесть в обед – вне существующего меню бизнес-ланча – можно примерно за 600 рублей. Средний же чек – около 700–900, но можно обойтись и только пельменями с компотом за 400 рублей. Детской комнаты в заведении нет, но гражданам младшего возраста предлагают раскраски и карандаши, а также по выходным здесь проводят мастер-классы.

Интересен и дизайн заведения, где все напоминает о муке, тесте… Тут можно даже в угадайку поиграть – кто отличит серп от косы и мясорубку от кофемолки. Крепкие деревянные скамейки, столы – все такое основательное, солидное и в то же время очень удобное. Сюда приходят и быстро перекусить, и посидеть всерьез. Есть в заведении сертификаты, а вот карт постоянного клиента или других программ лояльности, увы, нет, что несколько разочаровывает.

Советуем попробовать традиционные пельмени, чтобы развеять сомнения, так сказать, если они у вас еще остаются. А также вареники с вишнями, слойку со смородиной и заварным кремом, салат оливье (да-да, тот самый, звезду новогодних столов и классику советской кухни) и морсы собственного приготовления.

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.