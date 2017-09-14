На улице Русской модернизируют инженерные сети

Во Владивостоке в районе дома № 57 на улице Русской рабочие бригады приступили к замене старых труб теплоснабжения на новые.

Капитальный ремонт городских теплосетей ведется по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации ведомства, длина участка, подлежащего замене, 425 метров. Теплосеть обеспечивает теплом и горячей водой объекты соцкультбыта (в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2) и один многоквартирный дом. Год постройки этой теплосети – 1975-й. За это время трубы значительно износились: на них многократно возникали порывы, из-за чего ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в аварийном режиме заниматься устранением течи.

В связи с этим администрация Владивостока приняла решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

Теплоэнергетики уже демонтировали старые трубы и приступили к укладке новых, с антикоррозийным покрытием. Одновременно идет ремонт теплокамер. Сетевики применяют современные материалы, позволяющие продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Ремонтные работы теплотрассы начались также и на Партизанском проспекте, а на Народном проспекте ремонт теплосети завершается. Уже совсем скоро микрорайоны, жителями которых являются свыше 20 тысяч горожан, будут обеспечены новыми сетями теплоснабжения.

Напомним: этим летом во Владивостоке была капитально отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-й Строительной, 19 до ул. Новожилова, 33. И теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж обеспечены современными теплосетями.