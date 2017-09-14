Матуа открывает секреты под землей и под водой

Подошла к концу вторая научно-исследовательская экспедиция Русского географического общества и Тихоокеанского флота на курильский остров Матуа. В ближайшие годы Минобороны России собирается построить на Матуа военно-морскую базу.

Как сообщили «В» в пресс-службе Восточного военного округа, прямо сейчас в бухте Двойной на юго-западе острова ведется погрузка оборудования, техники, имущества, ученых и военных на борт двух больших десантных кораблей «Ослябля» и «Пересвет», киллекторного судна «КИЛ-168», гидрографического судна «ГС-269», спасательного буксира «СБ-522» и морского буксира «Калар». Их доставят во Владивосток.

Более трех месяцев на Матуа проводились поисково-изыскательские работы. В состав экспедиции входили географы, гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи, а также обслуживающий персонал из Владивостока, Москвы, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска – всего порядка 200 человек.

За лето они собрали материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории самого Матуа и соседних островов, провели видеосъемку рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также изучалась активность вулкана Пик Сарычева для формирования долгосрочного прогноза его активности.

В этом году особое внимание уделили поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны, археологическим работам по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох.

Стоит отметить, что водолазы ТОФ сделали открытие: неподалеку от острова они обнаружили и обследовали затонувший корабль. На нем нашли маркировочную табличку с хорошо различимой надписью «Аугсбург».

Справка «В»

«Аугсбург» являлся бронепалубным немецким крейсером с артиллерийским и торпедным вооружением. Его построили в 1907 году, он был самым быстрым кораблем своего класса в Германии со скоростью 27 узлов. В годы Первой мировой войны воевал на Балтике против русского флота (хотя и безуспешно) и обеспечивал безопасность своих транспортных морских путей. После войны в 1920 году его передали Японии в качестве репараций. В свою очередь, Страна восходящего солнца в 1922 году крейсер переоборудовала под вооруженный транспорт и до Второй мировой войны использовала для снабжения своих баз на отдаленных островах.