Инспектора вооружились фото- и видеокамерами

Сотрудники приморского охотнадзора c начала года составили более 200 протоколов о правонарушениях в области охоты.
– Всего было конфисковано 23 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято шесть туш незаконно добытых животных – кабаны, изюбры, косули, – сообщили в пресс-службе края.
Отмечается, что повысилось и качество работы инспекторов.
– Протоколы стали составляться более грамотно. Как правило, материалы подтверждаются фото- или видеодокументированной информацией. Намного меньше стало отказных материалов, то есть протоколов отмененных или возвращенных на доработку, – прокомментировали в краевом департаменте охотничьего надзора.
Автор : Отдел новостей «В»
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