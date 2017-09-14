Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции

Лидер группы «Мумий Тролль» станет одним из кураторов «Русских Сезонов» в Японии. В рамках этого проекта музыкант будет ответственен за серию мероприятий, посвященных «Современным российским культурным тенденциям».
Об этом Илья Лагутенко заявил на пресс-конференции в Токио.
«Начнем с «новой русской» гастрономии, моды, электронной музыки… ну и бонусом концерт «Мумий Тролля» в рамках тура Морская20. Следите за подробностями», – написал лидер рок-группы на своей официальной странице в соцсети Инстаграм.
Отметим, что Илья Лагутенко на протяжении нескольких лет был музыкальным куратором фестиваля V-Rox во Владивостоке.
Инициатором проекта «Русские Сезоны» в Японии является Министерство культуры РФ. Предполагается серия гастролей более 20 прославленных российских учреждений культуры, которые познакомят публику Страны восходящего солнца с лучшими балетными, театральными и цирковыми постановками, шедеврами российского кинематографа, симфоническими и оперными концертами и др.
Программа «Русских Сезонов» включает более 200 мероприятий, которые проходят на протяжении года как в крупнейших городах Японии, так и в ее удаленных префектурах, что дает возможность местным жителям соприкоснуться с многогранным и неповторимым искусством России практически в любой точке Страны восходящего солнца.
Автор : Отдел новостей «В»
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