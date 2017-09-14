«Восток» стал лучшей юниорской командой России

Гонщики команды «Восток» из Владивостока завоевали золото в командном первенстве России по спидвею среди юниоров. Подопечные главного тренера Игоря Столярова победили в финале, прошедшем во вторник, 12 сентября, в Тольятти.
Заезды в рамках командного первенства состояли из трех этапов, которые проводились последовательно в Октябрьском, Балаково и Тольятти. Спортсмены из Владивостока победили в двух этапах и по очкам завоевали первое место.
«Наши подопечные имели три очка преимущества над командой «Мега-Лада» и увеличили еще на шесть в соревнованиях во вторник. Поздравляю юниоров, мы гордимся, что во Владивостоке растут такие крепкие спортсмены и талантливые гонщики», – сказал директор спидвейного клуба «Восток» Константин Цыбулин.
Самыми результативными спидвеистами «Востока» в финальной гонке стали Павел Лагута (12 очков), Арслан Файзулин (12 очков), Марк Карион (11 очков). Как отметил Константин Цыбулин, победы не удалось бы добиться без Виталия Котляра (принес команде 7 очков) и Кирилла Хвана (4 очка).
Автор : Отдел новостей «В»
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