Свободная зона прибыла в свободный порт меняться опытом

Делегация свободной экономической зоны «Чинхэ» из Пусана (Республика Корея), которую возглавляет руководитель ее администрации Чжин Янг Хён, прибыла в свободный порт Владивосток для обмена опытом работы.

В протокольной встрече, которую провел исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов, приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Еременко, а также исполнительный директор администрации СЭЗ «Чинхэ» Ха Чже Тэк, менеджер проекта «Чинхэ» Чон Хэ Ёнг и советник администрации порта Пусан Канг Сон Мин.

Как подчеркнул Константин Межонов, этот визит является подтверждением динамичного развития разносторонних побратимских отношений между нашими городами. Так, в июле нынешнего года в рамках 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в столицу Приморья на судне «Ханнара» прибыла представительная делегация во главе с мэром Пусана Со Бенг Су. С большим успехом в нашем городе тогда прошли мероприятия Дня Пусана: выступление Пусанского городского хора, фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка, а также большой совместный концерт с участием Тихоокеанского симфонического оркестра. «У Владивостока, – отметил Константин Межонов, – 13 городов-побратимов. Но именно с Пусаном они самые активные, близкие и продуктивные».

Константин Межонов подробно рассказал гостям о перспективах развития Владивостока в качестве свободного порта. Это комплексное освоение острова Русского, планы по строительству Владивостокской кольцевой автодороги и другие направления.

Чжин Янг Хён, со своей стороны, познакомил с деятельностью свободной экономической зоны Пусана, которая была образована уже 17 лет назад. Сегодня в ее составе около 2700 резидентов, среди которых более 130 крупных иностранных инвесторов. При этом он проявил большой интерес к проектам развития Владивостока, чтобы познакомить с ними потенциальных инвесторов из своей страны. «Владивосток, – подчеркнул Чжин Янг Хён, – занимает стратегически выгодное расположение, находясь в центре между Кореей, Китаем и Японией. Поэтому у него прекрасные перспективы в качестве дальнейшего развития как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Помимо посещения администрации Владивостока у делегации СЭЗ «Чинхэ» были запланированы встречи и переговоры с представителями министерства и Корпорации по развитию Дальнего Востока, группы ФЕСКО, знакомство с работой порта Зарубино и пограничного перехода Краскино – Хуньчунь.