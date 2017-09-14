Предпринимателям расскажут, как выявить эффективного сотрудника

На семинар-практикум «Новые технологии отбора и оценки кадров, или Как с 90 %-ной точностью выявить заведомо эффективного сотрудника» приглашает руководителей компаний, специалистов по HR и рекрутингу муниципальный Центр развития предпринимательства Владивостока.

Выбрать специалиста, максимально соответствующего предназначению, – значит создать условия получения дополнительной прибыли. Да и сам специалист, соответствующий профессии, не будет испытывать напряжения в работе, а значит, сможет работать эффективнее, без особого напряжения. Мотивация такого специалиста к профессиональной деятельности предопределена его предрасположенностью к ней, наличием необходимых качеств.

Ведущим семинара выступит бизнес-тренер Евгения Лазарюк, сообщает пресс-служба мэрии.

На семинаре можно узнать черты характера человека (демонстративность, целеустремленность, наступательность, ранимость и др.); типичные способы поведения в различных ситуациях; характер причин, мотивов, определяющих это поведение; особенности психического состояния и т.д.

К участию в семинаре приглашают всех желающих. Вход свободный. Для участия необходима регистрация на сайте http: //www.crpvl.ru/events.html

Семинар пройдет 19 сентября с 14.30 до 17.30 по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8-й этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».

Справка «В»

Евгения Лазарюк – генеральный директор ЦБО «Эксперт», бизнес-тренер, эксперт-консультант диагностической системы 5П, платформы «Проф-Диалог», партнер и представитель экспертно-аналитического объединения «Проф-Диалог» (г. Москва) по Дальнему Востоку.