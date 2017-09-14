Каникулы для юных горожан: весело, интересно и с пользой

Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков. Ее итоги обсудили в администрации города на очередном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним: отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул ежегодно организуются в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014–2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарева.

В течение лета на базе 93 школ и учреждений дополнительного образования работали три смены пришкольных лагерей, в которых отдохнули 9666 ребят 1–7-х классов.

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводились ежедневно. Школьники участвовали в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях.

Каждая смена длилась 21 календарный день. Для детей были предусмотрены завтрак, обед и полдник. Посещение такого лагеря бесплатное.

В школах Владивостока были организованы 155 ремонтных бригад, в которых трудились 2000 подростков. Они убирали и благоустраивали пришкольную территорию, поливали клумбы, работали в школьных библиотеках. Смена длилась две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работали ребята по четыре часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде каждый школьник получил около 3 тысяч рублей.

Также была организована работа отрядов, в которых активно и интересно провели каникулы более 700 учащихся. Они ходили в походы, обучались гребле на шлюпках и т.д.

Кроме того, школьники отдыхали и поправляли здоровье в спортивных и профильных лагерях. Было организовано 38 смен, в которых отдохнули 1046 детей.

Несколько летних профильных смен для активных и талантливых старшеклассников организовало управление по делам молодежи администрации Владивостока. Такая работа проводится в городе уже восьмой год подряд. Смена длится 14 дней, отдых подростки совмещают с полезными тренингами, обучением навыкам формирования команды, развитием лидерских качеств и ответственной социальной позиции молодежи. Путевки участникам смен выдаются бесплатно.

Кроме того, в муниципальных библиотеках и школах искусств в течение всего лета проходили творческие мастер-классы, познавательные и игровые мероприятия. Всего за лето состоялось 556 мероприятий с участием 10 тысяч школьников.

Особое внимание уделялось детям, находящимся на профилактическом учете. Эти ребята работали в рембригадах, посещали культурно-массовые и спортивные мероприятия.

338 школьников участвовали в международных конкурсах. Например, в танцевальных фестивалях Малайзии и Республики Корея, молодежных фестивалях Акиты и Ниигаты (Япония).