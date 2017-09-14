Пять километров за «Дружбу»

В Уссурийском заливе состоялся массовый заплыв российских и китайских спортсменов

В минувшую среду пляж бухты Соболь во Владивостоке был необычно многолюден для середины сентября. Именно эта бухта стала стартовой точкой для пловцов-любителей. Участники массового заплыва «Дружба», многие из которых были людьми пенсионного возраста, за довольно короткий промежуток времени преодолели расстояния в два, три и пять километров.

Интересно, что практически половина пловцов – иностранцы. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, в заплыве приняло участие более 60 человек. 35 из них – представители Приморского края, 31 – Китая.

На протяжении всего мероприятия между соревнующимися шла напряженная, но достойная борьба. Спортсмены продемонстрировали членам судейской коллегии не только высокий уровень подготовки, но и проявили выдержку, целеустремленность и волю к победе.

– Проведение морских соревнований с каждым разом набирает все большие обороты. Это, конечно же, радует, ведь люди нацелены на спорт и здоровый образ жизни. Очень приятно, что в соревнованиях участвуют не только спортсмены-любители из Приморья, но и проявляют к ним интерес представители других стран, – заметил главный судья соревнований Дмитрий Анашкин.

Если китайские спортсмены воспринимали заплыв как развлечение и веселое времяпрепровождение, позволяя себе остановки в пути ради беседы, то российские участники взялись за дело со всей серьезностью. Конечно, нацеленность на результат не отменяла дружелюбного расположения духа и товарищеской атмосферы.

Участникам заплыва «Дружба» предстояло преодолеть дистанцию на воде в пять километров. Но многие выбрали для себя меньшие отрезки – длиною в два или три километра. Сошедших с дистанции спортсменов подбирали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Они также обеспечивали безопасность пловцов, по линии движения которых то и дело пытались пройти частные катера и яхты. Судоводители оперативно оповещались о спортивном мероприятии и меняли курс. Кроме того, все пловцы «Дружбы» использовали сигнальный буй, по которому легко можно было определить местоположение каждого и в случае непредвиденной ситуации оперативно оказать помощь.

– В последнее время активный отдых и спорт на воде становятся все популярнее среди горожан. Организовываются спортивные соревнования разного уровня. Мы проводим патрулирование во время прохождения каждого спортивного мероприятия. Ведь обеспечение безопасности на водных объектах – это приоритетное направление нашей деятельности. Вот и сегодня соревнования прошли без происшествий, – подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

В завершение мероприятия победителей соревнований в торжественной обстановке наградили ценными подарками и грамотами, а всех участников – памятными медалями. По итогам соревнований лавры победителя достались Руслану Зуеву. Он оказался самым быстрым участником соревнований и проплыл дистанцию пять километров с результатом 1 час и 7 минут.