Из прозы сделали поэзию

Во Владивостоке идут гастроли Иркутского областного театра юного зрителя имени Александра Вампилова. В столицу Приморья тюзовцы привезли 15 спектаклей – бриллиантов своего репертуара.

Из них три постановки адресованы детской аудитории: музыкальная сказка «Конек-горбунок» Петра Ершова, фантазия на тему сказки «Щелкунчик» Эрнста Теодора Амадея Гофмана и лирическая комедия для детей и взрослых «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, на которых выросло не одно поколение россиян.

Распутин нас благословил

Нынешний вояж труппы Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова на берега Тихого океана не первый. В былые времена областные и краевые театры колесили по СССР, аки бременские музыканты, двигая культуру в массы. В Приморье иркутяне бывали неоднократно, и всегда гастроли приходили с неизменным успехом. Но Страны Советов уже нет, во главе угла нынешнего времени стоят экономические резоны, и в итоге за последние 17 лет вампиловцы лишь трижды показывали свое мастерство в наших пенатах – в 2002-м, 2013-м и 2017 годах. В этом году культурная экспансия Иркутского ТЮЗа, одного из старейших театров страны, стала возможна при содействии Министерства культуры РФ, которая спонсирует программу «Большие гастроли – 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

К слову, во Владивостоке с 6 по 15 октября запланированы гастроли Амурского областного театра драмы из Благовещенска. И опять-таки благодаря федеральной программе «Большие гастроли – 2017».

Но сейчас – о вампиловцах, которых во Владивостоке знают и помнят.

– В нашем репертуаре больше 40 спектаклей, но мы стараемся привезти обновленный репертуар, – пояснил корреспонденту газеты «Владивосток» директор и режиссер Иркутского ТЮЗа заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев.

Очередную встречу с приморскими зрителями Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова начал спектаклем «Век живи – век люби» по произведениям Валентина Распутина, что очень символично.

В этом году знаменитому писателю, земляку гастролеров, исполнилось бы 80 лет. Иркутяне с гордостью говорят, что жили рядом с ним в одном городе и в одной временной плоскости. Премьера спектакля «Век живи – век люби» состоялась в ноябре 2012 года, и с тех пор он не исчезает из репертуара вампиловцев.

– Валентин Григорьевич посмотрел постановку. Думаю, это один из последних спектаклей, которые он видел в Иркутске. Конечно, мы переживали, понравится он ему или нет, примет или не примет. Распутин всегда жестко и строго относился к постановкам по его произведениям. И не всем театрам разрешал ставить спектакли. Но с нами он дружил, – вспоминает Виктор Токарев.

В основе спектакля «Век живи – век люби» два произведения Распутина: одноименный рассказ и очерк «Вверх и вниз по течению». Этот одна из его самых первых работ в прозе. Артисты очень волновались, узнав, что посмотреть спектакль пришел Валентин Григорьевич. Премьера состоялась как раз на закрытии театрального сезона. Когда спектакль закончился, актеры вышли на сцену на поклон, и все увидели, что Распутин встал и стал выходить из своего ряда.

– Все! Спектакль ему не понравился, – подумал тогда Виктор Токарев. Он тоже стоял на сцене вместе с членами труппы.

Но зал писатель не покинул. Он поднялся на сцену, взял микрофон и сказал: «Я написал прозу, а вы смогли из этого сделать поэзию».

Это была самая высокая оценка творчества вампиловцев, которую актеры и режиссер-постановщик спектакля Виктор Токарев запомнили на всю жизнь.

Необходимо добавить, что во Владивостоке в постановке спектакля «Век живи – век люби» участвовали не только артисты Иркутского ТЮЗа, но и юные дарования из детской хореографической школы Приморского колледжа искусств, а также два участника театральной студии, существующей при краевом драматическом театре молодежи, – Ирина Елисеева и Владимир Колядин. Примечательно, что музыкальные вставки в спектакле озвучивал на баяне артист оркестра Приморской филармонии Роман Мельситов. Именно его выбрал хореограф из Иркутска.

– Он прилетел во Владивосток за десять дней до гастролей, нашел ансамбль, который мог бы работать с артистами на сцене, и изучал с приморцами танцы под музыку. А мы прилетели только 11 сентября, два дня репетировали с ними, а потом прекрасно сыграли спектакль. Нам очень помогла в подборе артистов руководитель детской хореографической школы Наталья Ваганова. Это наша обычная практика: приглашать участвовать в постановках местных артистов. В 2002 году, когда мы привозили во Владивосток спектакль «Руслан и Людмила», на сцене было восемь арапчат. Это тоже были местные ребятишки. Студенты института искусств также принимали участие в этом спектакле, – говорит Виктор Токарев.

Я тоже был. И я в восторге

Два дня назад автору этих строк посчастливилось посмотреть музыкально-поэтический спектакль «Я тоже была, прохожий...». Мало сказать, что постановка понравилась. Этого будет явно недостаточно. Скажу лишь, что спектакль смотрится на одном дыхании.

В один час двадцать минут автору сценария Лине Иоффе и актерам удалось спрессовать жизнь великой русской поэтессы Марины Цветаевой от ее рождения и до смерти. Показать ее непростые отношения с родителями, с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом и другими людьми, с кем ей приходилось встречаться. Во время действа актеры читают стихи Цветаевой, а также исполняют песни на ее стихи, прозвучавшие в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Каждое исполнение публика награждала аплодисментами... Провожали актеров овациями и криками «браво!»...

– В этом году нашему театру исполнится 89 лет. И во все времена у нас был насыщенный и полноценный репертуар. Этой традиции мы придерживаемся и сегодня: не забываем о классике, в которой всегда можно найти ответы на многие актуальные вопросы времени, ставим сказки и молодежные пьесы. Мне кажется, что в театре мы занимаемся очень серьезными вещами, поскольку речь идет о становлении и формировании молодого поколения. И здесь не случайны наши творческие и социальные проекты. Их названия говорят сами за себя – «Театр + молодежь», «Возьмемся за руки, друзья», «Театральный балаганчик» и другие. У нас много грандиозных планов, например, создать на базе театра международный молодежный театральный центр. А на его основе – театральный фестиваль «Байкальский талисман». Это поможет объединить театры Азиатско-Тихоокеанского региона и позволит установить творческие контакты с Китаем, Японией, Кореей, Казахстаном, Монголией. Подключить к проекту Забайкальский край, Бурятию, Якутию, Камчатку, Хабаровский край и, конечно, Приморье. Наш Иркутск не зря называют серединой земли, географически так и есть. Пора бы этим положением воспользоваться и в сфере культуры. Да и кому воплощать эту идею, как не театру, носящему имя выдающегося драматурга Александра Вампилова. Тем более что детские театры сегодня активно поддерживаются государством, проводятся фестивали под патронатом президента РФ и Союза театральных деятелей России, разрабатываются федеральные и региональные программы материальной поддержки, – делится своими мечтами-идеями с корреспондентом «В» директор театра и режиссер Виктор Токарев.

Что касается дня сегодняшнего, то гастроли Иркутского ТЮЗа во Владивостоке на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи продлятся до 19 сентября.