Самый младший лейтенант

Три новинки подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

В Дни «Меридианов Тихого» отвлечься от конкурсного и зачастую авторского кино можно будет на трех больших премьерах. На экраны выходят притча от Даррена Аронофски «Мама!», комедия «Напарник», часть сцен которой снималась во Владивостоке, и триллер «Клаустрофобия».

«Мама!» (18+)

Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

По сути, парафраз Ветхого и Нового Заветов в декорациях американского дома. Изложение, конечно, достаточно вольное, трактовка спорная, взгляд сугубо авторский.

Если же смотреть на этот фильм без подтекста и культурного фона, то получается мыльный триллер, где все герои ведут себя непредсказуемо и крайне неестественно. Можно оправдать это тем, что такова авторская задумка. Но, если кино задумывалось скучным, если оно намеренно скучное, это его не оправдывает полностью. Просто зритель должен потратить два часа своей жизни на выслушивание столь же глубокого, сколь и расплывчатого художественного высказывания от Даррена Аронофски. Фильм для тех, кто пресытился адекватными лентами со стройным сюжетом и продуманными героями.

«Напарник» (12+)

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

Картина снималась во Владивостоке, поэтому вызывает некий земляческий инстинкт. Еще одной фишкой фильма является компьютерный ребенок, непорочно зачатый командой российских аниматоров. Насколько велико мастерство отечественных левшей от киноискусства – покажет прокат.

«Клаустрофобия» (18+)

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона – квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них – ключ, и если не сложить пазл, квест начинает играть против тебя.