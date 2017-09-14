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Триллер по телефону

По всей России прокатилась волна телефонных звонков с угрозами взрывов. Во Владивостоке телефонные террористы «заминировали» крупные торговые центры: «Черемушки», «Седанка-Сити», «Максим», а также некоторые учебные заведения. В Артеме – гипермаркет «Три кота». Ни на одном из объектов информация не подтвердилась.

Как сообщает «Коммерсантъ», первые сообщения об угрозах поступили в правоохранительные органы Ставрополя и Уфы 11 сентября. На следующий день аналогичные инциденты произошли в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Брянске и других городах. Ряд СМИ связал случившееся с проведением армейских учений. В Минобороны «Ъ» опровергли причастность ведомства, а в МЧС заявили, что не располагают информацией о звонках.

Источник в правоохранительных органах заявил «Ъ»: проверяется версия того, что акция спланирована и осуществлена с помощью средств IP-телефонии. Такие системы позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

Причем расчет был на то, говорит собеседник, что психически неуравновешенные люди после массовых сообщений о минировании сами станут звонить в полицию и сообщать подобную информацию. Так, скорее всего, и получилось, добавил он.

Во всех регионах полиция возбудила уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий), максимальная санкция по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Участники расследования не исключают, что авторы звонков действовали согласованно и могут входить в одну группу. В связи с этим, возможно, дела будут объединены в одно производство и переданы в следственный департамент МВД РФ. Пока же оперативные службы МВД и подключившейся к разыскным мероприятиям ФСБ пытаются найти центр, из которого могли быть организованы звонки. Для этого, в частности, изучаются и анализируются сообщения в социальных сетях.

Автор : Отдел новостей «В»

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