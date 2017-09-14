Спасатели покидают Приморье

Группировка МЧС России завершила аварийно-восстановительные работы в крае. Аэромобильные группировки МЧС России, командированные месяц назад в Приморье для ликвидации последствий циклона, покидают регион.

Руководство муниципалитетов и жители благодарят спасателей за помощь. Благодарственные письма поступают в адрес подразделений МЧС России и руководства министерства, сообщили в пресс-службе приморского главка МЧС РФ.

«Ребята сделали самую тяжелую и грязную работу. Сами мы никак бы не справились, особенно в столь короткие сроки. Вместе со спасателями в наши города и села пришла помощь, поддержка, а главное, у людей появились силы не опускать руки в этой трудной ситуации», – сказал глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников на торжественной церемонии проводов спасателей.

Напомним: 7-8 августа удар стихии пришелся на шесть муниципалитетов – Уссурийск, Хасанский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Пограничный районы. В результате выпадения обильных осадков в 35 населенных пунктах подтопило свыше 2500 частных и многоквартирных домов, более 2400 придомовых территорий и 17 социально значимых объектов.

С последствиями наводнения жителям пострадавших населенных пунктов помогали справляться спасатели МЧС России – порядка полутора тысяч человек, оснащенных оборудованием и техникой, прибыли в Приморский край из дальневосточных и сибирских регионов.

Спустя месяц активная фаза аварийно-восстановительных работ завершена, администрации муниципальных образований подводят итоги. Сотрудники МЧС России проделали колоссальную работу: вывезено порядка 10000 кубометров мусора, расчищено 3430 придомовых территорий, откачана вода из 858 подвальных помещений и просушено 495 домов, приведены в нормальное состояние 196 колодцев и 85 сточных канав, 1000 человек получили конкретную помощь по своим заявлениям.

Особое внимание спасатели уделяли пожилым и больным людям, ветеранам, многодетным семьям. Спасатели расчищали дворы, восстанавливали заборы и тротуары, доставляли жителям подтопленных домов продукты питания, медикаменты, оказывали содействие в доставке пенсий и компенсаций.

Кроме проведения основного фронта работ спасатели участвовали в уроках безопасности и обучали школьников действиям в ЧС.