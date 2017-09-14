Правила перевозки детей под контролем ГИБДД

Каждый второй ребенок, пострадавший с начала года в ДТП, находился в салоне автомобиля вместе со своими родителями, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным статистики Госавтоинспекции с начала года на дорогах края получили травмы свыше 260 детей и подростков, девять несовершеннолетних погибли. Основное число пострадавших – пассажиры.

Чтобы снизить количество аварий с участием маленьких пассажиров, сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия – проверки на дорогах. На сегодняшний день к административной ответственности (штрафу в размере 3 тыс. рублей) привлечено свыше 12 тысяч водителей, не позаботившихся о безопасности ребенка в автомобиле.

Напомним, что с 12 июля 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся правил перевозки детей в автомобиле. Новые требования стали строже: некоторые изделия, которые раньше допускались вместо автокресла, теперь использовать не разрешается.