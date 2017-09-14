Под лопатку лучше не попадаться

В российской армии в сентябре завершился конкурс «Зеленая тропа» среди подразделений войск специального назначения. Победителями в престижном военном соревновании стали спецназовцы соединения Восточного военного округа, более известного как 14-я Уссурийская бригада ГРУ (Главного разведывательного управления).

Ее солдаты, прапорщики и офицеры воевали в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках, многие награждены орденами и медалями.

Сам турнир проводился на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили корреспонденту в пресс-службе округа. В нем приняли участие представители большинства бригад и отдельных полков спецназначения.

Разведчики показывали мастерство в метании гранат, ножей и саперных лопаток, в физической, инженерной, медицинской, топографической подготовке, приеме радиограмм на слух и поиске тайников, в единоборствах. На разных этапах спецназовцы выполняли стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности, пистолета Макарова, пулемета и автомата Калашникова и снайперской винтовки.

Нашим землякам не было равных в отработке задач в тылу условного противника после совершения скрытого марш-броска на 30 км в горно-лесистой местности. Маршрут удалось пройти за 6 часов. А следом уничтожить стратегически важный объект условного противника. Спецназовцы также успешно выполнили задания по корректированию огня артиллерии, использованию перспективных средств ведения разведки, прохождению минных заграждений.

За этот успех командование войск специального назначения поощрило победителей.