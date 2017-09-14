На Светланской убирают рельсы

На главной улице Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов, сообщили в пресс-службе мэрии.

На Светланской, на участке от Уборевича до остановки транспорта «ДВГТУ», рабочие огородили центральную часть дорожного полотна, подготавливая его к реконструкции.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, комплексные ремонтные работы проходят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как уже писал «В», Светланская вошла в список семи улиц краевого центра, которые будут отремонтированы по этой программе.

Здесь пройдут работы по демонтажу трамвайных путей, укладке и уплотнению основания дороги на месте демонтированных рельсов, восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом станут укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей ширине дороги и нанесение дорожной разметки.

Все работы на Светланской решено разделить на три этапа.

– Первым станет участок от остановки транспорта «ДВГТУ» в сторону опор Золотого моста, – пояснил заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства администрации Леонид Вильчинский. – Затем рабочие приступят к участку от опор моста до Дома офицеров флота и завершат работу на участке до Уборевича.

Чтобы все работы на главной улице краевого центра были завершены в срок, они будут вестись как в дневное, так и в ночное время. На время проведения ремонта дорожного полотна движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону. Во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Справка «В»

Реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» началась во Владивостоке в июне. Комплексный ремонт 13 километров дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах: Светланской, Выселковой, Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева и Народном проспекте.



