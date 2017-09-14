Ремонт дороги Снеговая – Горностай завершили досрочно

Во Владивостоке завершен ремонт участка дороги Снеговая – Горностай. Движение автотранспорта было запущено в минувший вторник, 12 сентября, после 20 часов.
В пресс-службе мэрии напомнили, что реконструкция трассы в районе Дальхимпрома началась 20 июля. Подрядчики полностью демонтировали старый мостовой переход, установили новые водопропускные трубы большого диаметра, оформили и заасфальтировали пешеходные дорожки, смонтировали новое дорожное ограждение. Ремонт планировалось завершить к 10 ноября, но работы удалось выполнить раньше.
На дорожное покрытие была нанесена разметка, после чего подрядная организация убрала заградительные блоки и открыла движение автотранспорта.
Автор : Отдел новостей «В»
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