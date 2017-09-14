На ВЭФ проверили, кто готов к труду и обороне

Мобильные универсальные площадки появятся на Восточном экономическом форуме в Приморье в следующем году, сообщили в пресс-службе края.

В этом году специальная универсальная площадка ГТО («Готов к труду и обороне») работала на территории кампуса ДВФУ во время проведения ВЭФ – с 5 по 10 сентября.

– За эти дни тестирование прошли более 500 человек, а консультационную помощь получили более тысячи, – отметили специалисты департамента физкультуры и спорта Приморья.

По словам мастера спорта по самбо Виолетты Гордеевой, для нее выполнение нормативов комплекса было несложным.

– Интересно проверить свои силы, насколько я способна преодолеть те или иные испытания. Считаю, что каждый должен выполнить комплекс ГТО и получить знак отличия, – сказала спортсменка.

Как отметила начальник отдела ГТО Центра спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства Екатерина Коротун, работа универсальной площадки была очень эффективной.

– Планируется организовать мобильную площадку комплекса ГТО в рамках следующего Восточного экономического форума. Уже есть идеи, как ее расширить, дополнить видами испытаний и сделать выполнение нормативов официальным, – сообщила Екатерина Коротун.

Отметим, в крае нормативы комплекса ГТО на знаки отличия сдали почти четыре тысячи человек.