На ВЭФ проверили, кто готов к труду и обороне

Мобильные универсальные площадки появятся на Восточном экономическом форуме в Приморье в следующем году, сообщили в пресс-службе края.
В этом году специальная универсальная площадка ГТО («Готов к труду и обороне») работала на территории кампуса ДВФУ во время проведения ВЭФ – с 5 по 10 сентября.
– За эти дни тестирование прошли более 500 человек, а консультационную помощь получили более тысячи, – отметили специалисты департамента физкультуры и спорта Приморья.
По словам мастера спорта по самбо Виолетты Гордеевой, для нее выполнение нормативов комплекса было несложным.
– Интересно проверить свои силы, насколько я способна преодолеть те или иные испытания. Считаю, что каждый должен выполнить комплекс ГТО и получить знак отличия, – сказала спортсменка.
Как отметила начальник отдела ГТО Центра спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства Екатерина Коротун, работа универсальной площадки была очень эффективной.
– Планируется организовать мобильную площадку комплекса ГТО в рамках следующего Восточного экономического форума. Уже есть идеи, как ее расширить, дополнить видами испытаний и сделать выполнение нормативов официальным, – сообщила Екатерина Коротун.
Отметим, в крае нормативы комплекса ГТО на знаки отличия сдали почти четыре тысячи человек.
Автор : Отдел новостей «В»
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