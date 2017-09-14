На форуме отправляли в 3D-тур по Японскому морю

Приморский океанариум впервые участвовал в Восточном экономическом форуме. Сотрудники бассейна не только создали свою презентационную зону, но и обеспечили ее бесперебойную работу в дни форума, сообщили в пресс-службе организации.

Группа специалистов – биологи, ихтиологи, переводчик, экскурсоводы – дежурили здесь с утра до позднего вечера.

– Наша зона включала в себя экран, где непрерывно демонстрировался небольшой фильм, панель, с помощью которой можно отправиться в 3D-тур по океанариуму, и тактильный бассейн с морскими обитателями, – пояснил один из них, Вадим Покровский. – Основная задача была представить океанариум ярко и интересно, ведь Японское море самое богатое в России по видовому разнообразию. А на ВЭФ было много гостей из неморских регионов. Еще и поэтому зона Приморского океанариума вызвала огромный интерес.

Общаться с людьми было легко, особенно в первые три дня, пока шли гости и участники форума. Особенно забавно было наблюдать реакцию приезжих.

– Как вы различали приезжих?

– Местные жители сразу комментируют: это я ел, и это ел, а это надо приготовить вот так. А гости даже про черного морского ежа спрашивали, что это такое. А вот приморцам слушать про ежа было неинтересно. Но все, в том числе и они, интересовались, можно ли его есть. Вообще, беседа об обитателях морских глубин чаще всего уходила в гастрономическое русло. Может, потому, что рядом были макет и стенд рыбного рынка? Мы его спиной загораживали во избежание, так сказать, ассоциаций…

– О чем еще спрашивали гости?

– Кто из обитателей тактильного бассейна наиболее опасен. Это беспокоило многих: купальный сезон еще длится. Приходилось давать небольшой ликбез. Конечно, живые организмы привлекают массу внимания. Рыбка шевельнулась – ой, она живая! А мы думали, это муляжи... Но даже местные жители некоторых животных не узнавали, потому что в прибрежных водах их нет.

– Какие-то встречи особенно запомнились?

– У нас там даже свой фанат появился. Мальчик лет семи пришел в первый день и возвращался потом ежедневно. Видимо, он живет на территории ДВФУ или приезжал с кем-то из участников проекта «Улицы Дальнего Востока». Очень дотошный, любопытный и пытливый. Проходили гости из Республики Корея, Китая, Японии, Колумбии, Индии. И очень много москвичей и питерцев. Жители западной России отнеслись к нашей экспозиции с не очень для нас понятным восторгом. По их словам, до сих пор с нашими подопечными они встречались разве что в ресторанах.

– Говорят, особенно сложно пришлось в дни свободных посещений.

– Людей было очень много. Слышал, что некоторые экспозиции испортили. У нас обошлось без ЧП и скандалов. Удалось отстоять и тактильный бассейн, и остальные экспонаты. Но я совершенно охрип.

– Океанариум впервые презентовал себя в составе экспозиции Приморья на ВЭФ. Это было трудно?

– Начальный опыт всегда нелегок. Но было интересно. И нам, и нашим гостям. Мы в этом убеждались ежедневно. У каждого предприятия, представлявшего Приморье, было, естественно, свое направление. Но мы перезнакомились, сработались. Хотя, бесспорно, это нелегко. Постоянное общение с людьми, весь день на ногах, готовность к любым вопросам… Причем нужно иметь океан терпения и отвечать на любые вопросы. Даже если тебе как специалисту и выросшему у моря человеку они кажутся смешными. Например, почему вот это называют звездой? Да просто потому, что у нее пятиконечная форма…