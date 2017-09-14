Минстрой: через пять-семь лет воду будут отключать на двое суток

Сокращение сроков отключения горячей воды при гидравлических испытаниях в России с 14 дней до двух-трех суток вполне реалистично – это вопрос пяти-семи лет. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на Восточном экономическом форуме.
Сначала ведомство хочет добиться введения штрафов за неисполнение требований снизить сроки отключения горячей воды в два раза – до семи дней. Такие требования могут появиться к 2020 году. «Далее мы попробуем вообще не отключать воду. То, что мы придем от семи дней к двум дням, реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению на двое-трое суток – это вопрос 2022-2025 годов», – приводит слова замминистра «Российская газета».
В конце 2016 года замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко в интервью «РГ» рассказывал, что грядущая на рынке теплоснабжения реформа позволит установить экономически обоснованные тарифы на тепло, привлечь в отрасль инвестиции и, как следствие, сократить сроки отключения воды до двух-трех дней. Это станет возможно за счет модернизации теплосетей, которым потребуется меньший срок для ремонта и гидравлических испытаний.
Автор : Отдел новостей «В»
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