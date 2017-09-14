Цирк обзавелся комфортабельными креслами

Во Владивостоке близится к финишу ремонт цирка. Основные работы планируется завершить к концу октября, затем начнется сложный пусконаладочный процесс имеющегося оборудования.

По информации пресс-службы региона, сейчас в здании цирка полностью завершены строительные работы, окончена отделка помещений, устанавливается оборудование.

– Так, в зрительном зале уже установлены акустические панели, в амфитеатре монтируется 450 комфортабельных кресел. Всего в зрительном зале будет 2000 посадочных мест. Запущена система освещения. Монтируется покрытие манежа. Параллельно начата процедура закупки холодильного и иного оборудования, – сообщили подрядчики.

Напомним, что реконструкция началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная система управления климатом. Полностью изменился и внешний облик цирка.