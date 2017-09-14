Свое вкуснее. Но дороже

Фрукты, овощи, молочная, колбасная, хлебобулочная продукция, бакалея (причем целый прилавок под майонез почему-то вовсе не приморского производства) – выставка-ярмарка «Приморские продукты питания», по словам организаторов, собрала на центральной площади Владивостока более 60 производителей. И сотни горожан, особым спросом у которых пользовались дегустационные столы.

По словам самих покупателей, главное, чем их заинтересовала ярмарка, то, что представлены на ней именно местные продукты. Другой аргумент посетить ярмарку – цена. Анонсировалось, что она будет на 15–20 процентов ниже средней магазинной. Однако литр молока стоимостью 100 рублей или килограмм мелких помидоров за эту же цену, когда в обычные ярмарочные дни их отдают за 30–40 рублей, несколько разочаровали покупателей.

На недавнем заседании по национальной безопасности, прошедшем в Якутске, секретарь Российского Совбеза Николай Патрушев отметил плачевную ситуацию с продовольственной безопасностью на Дальнем Востоке. «Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году снизился на 1,6 %. Самообеспеченность продовольственными товарами остается низкой, особенно по мясу, молоку и овощам. Мы отмечали это в прошлом году, однако ситуация почти не изменилась», – цитировал «В» Николая Патрушева в одной из недавних своих публикаций с ссылкой на ПродMag.

Тем не менее приморцев ассортиментом местной молочки не удивишь – навскидку, не роясь в загашниках памяти, можно насчитать с десяток брендов, появившихся именно в нашем крае.

– Вся наша продукция делается лишь из натурального молока – мы держим дойное стадо, – рассказывает заместитель по животноводству одной из приморских компаний Сергей Ладиченко. – В день получаем порядка 2,5-3 тонн молока (зимой почти в два раза больше). Но мощности нашего завода рассчитаны на переработку 5 тонн сырья ежедневно.

По словам Ладиченко, практически все местные производители молочки держат молочные стада. То есть сырьем регион более-менее обеспечен.

Почему тогда цены на местную молочку такие высокие, даже по сравнению с соседними регионами?

– Чем натуральней продукт, тем он дороже. Посмотрите на сроки хранения нашей продукции: 3–5 дней – в зависимости от процента жирности, – поясняет Сергей Ладиченко. – Отсутствие консервантов в продукте компенсируется более дорогостоящим процессом производства.

Производителей колбасных изделий в крае ненамного меньше, чем молочных предприятий. А вот ситуация с сырьем здесь значительно хуже.

– Говядина у нас завозная – из Бразилии, Уругвая, – поясняет технолог одной из приморских компаний, специализирующихся на выпуске колбасных изделий, Юрий Ляшко. – Недавно мы закупили пробную партию в Сибири. Но это был единичный опыт. Дело в том, что говядины в России производится крайне мало. Птицу в производстве мы используем только отечественную. Не приморскую – западные регионы предлагают более низкую цену. А вот свининой мы свое производство обеспечиваем за счет собственного свинокомплекса, если не полностью, то в большей степени. Учитывая намечающееся строительство в крае крупных свинокомплексов, регион в ближайшее время полностью может обеспечить себя этим видом мяса.

Почему именно развитию свиноводства уделяют внимание? Из-за быстрой окупаемости. Вырастить хрюшку можно за 1,5–2 года. Для крупного рогатого скота эти сроки увеличиваются в 2–3 раза.

Поделился технолог и с тем, как изменился за последнее время покупательский спрос: народная любовь к вареной колбасе постепенно сходит на нет. Зато полуфабрикаты – шашлыки, сардельки, мясные деликатесы берут чаще и охотнее.

А вот фрукты-овощи были представлены на нынешней ярмарке очень скромно. И если в случае с молоком и колбасой вопрос о регионе производителя не стоял, то по поводу фруктов сомнения возникли.

На одном из прилавков выложены яблоки различных сортов, груши, выращенные в Кировском районе. И по поводу каждого сорта продавец дает пояснения. Например, яблоки Приморская красавица очень вкусные, сладкие, но есть их лучше сейчас, потому как к хранению они не годны. А вот с кислыми Джонатан лучше подождать пару месяцев – ближе к декабрю они станут сладкими и сочными. К слову, та самая Приморская красавица, по словам продавца, новинка на нашем рынке – сорту семь лет, из которых только три года яблони плодоносят. Но динамика урожайности впечатляет: если в пошлом году сад дал 200 кг яблок, то в этом году уже около 2 тонн.

На соседнем прилавке ассортимент практически тот же: яблоки, груши, виноград. А вот насчет информации продавцы жадничают, и единственное, что от них можно услышать, что все из Хороля.

Немного засомневалась: похожий виноград, крупный, зеленый, не единожды покупала на местных городских рынках по той же цене – 150 рублей. Причем страна-производитель постоянно варьируется в зависимости от честности продавцов: Узбекистан или Китай. Теперь вот – Приморье, Хороль.