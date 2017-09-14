Сорочинская ярмарка: выставка-вернисаж, парад украинских костюмов и дегустация

Праздничными гуляньями, Сорочинской ярмаркой, концертом и угощениями центр народной культуры «Горлица» отпразднует Дни украинской культуры во Владивостоке.

– Ежегодно этот праздник объединяет тысячи приморцев со всех муниципалитетов края. В этом году Дни украинской культуры проходят в юбилейный, 10-й раз, поэтому для гостей подготовлена двухдневная развлекательная программа, – отметили в пресс-службе края.

Так, в субботу, 23 сентября, в культурно-развлекательном центре профсоюзов во Владивостоке состоится гала-концерт «Соловьиная песня».

Дальневосточная Сорочинская ярмарка пройдет в воскресенье, 24 сентября, на Спортивной Гавани Владивостока. В программе – выступления лучших творческих коллективов, выставка-вернисаж декоративно-прикладного творчества, парад украинских национальных костюмов и дегустация национальных блюд.