Сорочинская ярмарка: выставка-вернисаж, парад украинских костюмов и дегустация

Праздничными гуляньями, Сорочинской ярмаркой, концертом и угощениями центр народной культуры «Горлица» отпразднует Дни украинской культуры во Владивостоке.
– Ежегодно этот праздник объединяет тысячи приморцев со всех муниципалитетов края. В этом году Дни украинской культуры проходят в юбилейный, 10-й раз, поэтому для гостей подготовлена двухдневная развлекательная программа, – отметили в пресс-службе края.
Так, в субботу, 23 сентября, в культурно-развлекательном центре профсоюзов во Владивостоке состоится гала-концерт «Соловьиная песня».
Дальневосточная Сорочинская ярмарка пройдет в воскресенье, 24 сентября, на Спортивной Гавани Владивостока. В программе – выступления лучших творческих коллективов, выставка-вернисаж декоративно-прикладного творчества, парад украинских национальных костюмов и дегустация национальных блюд.
Автор : Отдел новостей «В»
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