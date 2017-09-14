Комфортная среда: и двор, и общественные пространства

В ближайшие пять лет в приморской столице планируется увеличить количество благоустроенных территорий. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов на совещании по ходу реализации программы «Формирование современной городской среды».

В пресс-службе мэрии напомнили, что реализация первого этапа федерального проекта по формированию комфортной городской среды началась в этом году. Как уже писал «В», по итогам общественных обсуждений в программу благоустройства во Владивостоке включены 14 дворовых территорий и три общественных пространства.

Вице-мэр Сергей Черкасов подчеркнул, что работы во Владивостоке в рамках программы ведутся в соответствии с графиком. Проект предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Часть дворовых площадок уже полностью обустроена – на объектах демонтировано старое дорожное покрытие, установлены новые бордюры, уложен новый асфальт на проезжей части и тротуарах. На остальных дворовых территориях работы уже близятся к финишу. При этом реализация федерального проекта, согласно его условиям, проходит с максимальным учетом пожеланий горожан.

Помимо дворовых территорий реконструирован сквер на Корабельной набережной. Здесь уложена прочная гранитная плитка, организован красивый сад в восточном стиле, установлена новая система освещения. Теперь это одно из излюбленных мест отдыха у горожан.

На остальных объектах – в районе ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русском, на ул. Набережной от ул. Светланской до пер. Красноармейского – работы также ведутся по графику.

По словам заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Петра Карпова, сейчас в городе проходит инвентаризация дворовых и общественных пространств. Работа ведется в рамках разработки администрацией приморской столицы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостока» на 2018–2022 годы.

Председатель градостроительного совета при администрации Владивостока Анатолий Мельник подчеркнул, что к созданию комфортной городской среды на всех этапах реализации проектов должны привлекаться не только представители общественности, но и профессионалы – архитекторы, дизайнеры, строители. В целях создания комфортной городской среды, сохранения объектов культурного наследия, решения вопросов благоустройства специалисты администрации Владивостока, а также московского конструкторского бюро «Стрелка» совместно с общественной комиссией планируют подготовить ряд проектных предложений.

Так, готовятся предложения по реконструкции и благоустройству сквера Матросского клуба на улице Светланской, «Берега здоровья» (прибрежная территория вдоль Амурского залива), предполагается формирование пространства в сквере Адмирала Невельского, рассматриваются идеи по реконструкции городских скверов и других наиболее посещаемых территорий общего пользования.

– Планируем также продолжать благоустройство дворовых территорий, это остается важной частью нашей работы, – отметил Константин Межонов. – Отремонтированные дворы будут служить горожанам местами отдыха долгие годы.

В завершение совещания Константин Межонов дал поручение участникам совещания держать на контроле промежуточные этапы и качество исполнения приоритетного проекта.