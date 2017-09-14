Депутатов выбрали. Теперь – выбор за ними

В Приморье в единый день голосования, 10 сентября, прошли выборы депутатов в думы сразу нескольких муниципалитетов. Не дожидаясь окончательных итогов (которые объявят сегодня, 14 сентября), приморские единороссы провели брифинг для прессы.

Основное внимание было уделено результатам выборов в Думу Владивостока. Более 40 процентов избирателей отдали свои голоса за «Единую Россию». Партия власти оторвалась от ближайшего соперника – КПРФ почти вдвое. Руководители региональной ячейки правящей партии считают это хорошим показателем доверия со стороны народа (хотя если быть точным, то части населения, пришедшей на избирательные участки).

– Явка избирателей в этом году была выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году, – отметил секретарь регионального исполкома «Единой России» Валентин Шуматов. – По одномандатным округам Владивостока кандидаты от ЕР одержали уверенную победу в 13 округах (из 17), и мы можем рассчитывать на 22 мандата в думе города. Если говорить о результатах партии в целом по Приморью, то самого большого успеха мы добились в Арсеньеве, где взяли 21 мандат из 21 возможного.

Как отмечают политологи, простое большинство голосов в Думе Владивостока не даст единороссам принимать решения без согласия представителей от других фракций. Гораздо комфортнее депутаты от ЕР чувствовали себя в минувшем четвертом созыве, имея квалифицированное большинство при 24 мандатах. Фракции «Единой России» достаточно было прийти на заседание гордумы в полном составе, чтобы обеспечить кворум, а все попытки оппозиции голосовать против лишь принимались к сведению, но никак не влияли на принятие решений.

– Дума – коллективный орган, будем выстраивать решения на альтернативной основе, при этом стараясь добиваться результатов, максимально эффективных для развития города, – уточнил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Брик.

Работа Думы Владивостока пятого созыва начнется уже через две недели, заверила экс-спикер Елена Новицкая.

– Первое заседание должно быть проведено не позднее 15-го дня с момента официального опубликования результатов выборов, – пояснила она. – Депутаты избраны от разных слоев населения, разного возраста и представляют разные сферы деятельности: бюджетники, производственники, предприниматели. Можно говорить, что в думе будут представители практически всех социальных слоев населения Владивостока.

На первом заседании депутаты проведут ряд выборов. Нужно будет определиться с кандидатурами председателя гордумы, его заместителей, а также руководителями и членами комитетов этого представительного органа власти. Также «новичкам», коих в пятом созыве 77 процентов, предстоит познакомиться с регламентом и правилами работы с избирателями.

– В зависимости от квалификации, опыта, идей, которые депутат несет в представительный орган власти, будет зависеть и назначение на ту или иную должность, – подчеркнула Елена Новицкая. – Уверена, что сохранился баланс: есть депутаты и с большим опытом, и начинающие. Это важно, потому что для развития Владивостока очень важны свежие идеи, новые люди.

В ближайшее время партия власти проведет региональную конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании в Приморском крае и озвучит кандидатуру на должность председателя Думы Владивостока. Понятно, что партия будет претендовать на все руководящие позиции, хотя, по мнению экспертов, логичнее было бы на ключевые позиции поставить опытных депутатов, которые есть и среди оппозиции.