Туристам обещают виртуализацию пространства

А они просят хорошие дороги, цивилизованное обслуживание и уютный номер в отеле

Туризм может стать одним из самых серьезных драйверов развития экономики Дальнего Востока, уверены эксперты. Вот только как выбрать оптимальный путь становления cамого гостеприимного бизнеса, чтобы он действительно увеличивал доходы в бюджеты регионов, а не лег дополнительным бременем на и без того шаткую инфраструктуру дальневосточных территорий?

Задачу попытались решить российские и зарубежные высокопоставленные чиновники, руководители компаний, бизнесмены и депутаты, собравшись на сессии «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» на площадке третьего Восточного экономического форума.

В том, что отрасли по плечу роль локомотива народного хозяйства, никто из собравшихся не усомнился. Но до этого звания надо еще дорасти.

Российские чиновники успешное развитие гостеприимного бизнеса напрямую связывают с увеличением турпотока. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что Дальний Восток показывает неплохую динамику по привлечению туристов. По его данным, в 2015 году в регион въехало 2,7 млн туристов, в 2016-м – 3,6 млн. Приведенные цифры внушали оптимизм, но этого числа туристов явно недостаточно для динамичного развития отрасли.

– Туризм может стать локомотивом социально-экономического развития всего Дальнего Востока. Но эта отрасль у нас на Дальнем Востоке еще даже не начала развиваться, то есть мы только подступили к этой серьезнейшей задаче, – заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Он сообщил, что Россия впервые вошла в десятку самых посещаемых стран мира.

– Мы находимся на 9-й позиции, что очень даже неплохо, но нас это не удовлетворяет, – отметил глава Ростуризма. По его словам, привлечь в Россию еще больше интуристов помогут цифровые технологии.

– Мы видим своего рода революцию в области туризма, когда появляется огромное количество самых различных сервисов. Используя Интернет, цифровые технологии, можно покупать авиа-, жд-, автомобильные билеты, а также билеты в музеи, концертные залы, бронировать отели и апартаменты, и многое другое.

Именно в цифронизации экономики туризма заключается серьезный потенциал развития отрасли, – заверил Олег Сафонов. – И мы уже участвуем в решении этих задач. Например, с 2014 года Ростуризм разрабатывает государственную информационную систему «Электронная путевка». Она поможет защитить туриста при приобретении турпродукта. Уже к январю 2018 года мы планируем начать тестирование системы.

Он также напомнил, что с августа этого года запущен долгожданный проект – начала работать электронная виза для граждан 18 стран Азии и Ближнего Востока, прибывающих в свободный порт Владивосток.

– Надеемся, что будет обобщен опыт упрощенной выдачи виз с помощью цифровых технологий и в скором времени эта система будет распространена и на другие регионы страны. Что позволит значительно увеличить въездной туристский поток в РФ, – заявил Олег Сафонов.

При этом он согласился, что эффективность отрасли оставляет желать лучшего. По его словам, в среднем по России доля туризма в стоимости всех произведенных товаров и услуг (ВВП) составляет 3,4 процента.

– Президент РФ Владимир Путин установил планку достичь среднемирового уровня доли туризма в ВВП, а это 10 процентов, – сообщил глава Ростуризма и призвал инвесторов России и иностранцев присоединяться к выполнению этой задачи.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта внесло свою долю оптимизма в перспективы регионального туризма. Ведомство подготовило рекламный видеоролик, который был призван продемонстрировать выгоду инвестиций в гостеприимный бизнес тихоокеанской России.

– Уникальное преимущество Дальнего Востока в том, что здесь возможен круглогодичный туризм. Если летом это в первую очередь рыбалка, охота, пляжный отдых и экотуризм, то зимой – горные лыжи. Это дает инвестору стабильно прогнозируемый туристический поток и, соответственно, большую доходность любого инвестиционного проекта. Именно поэтому проекты туристической направленности на Дальнем Востоке интересны инвесторам, – заверил капиталистов представитель агентства Роман Солнцев.

Политический фактор

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула значимость туризма не только в экономике, но и в политике.

– Это фактор народной дипломатии и построения доверительных отношений между странами, что в современном мире как никогда актуально. Потому что дефицит правды катализирует процессы недоверия. И развитие туризма является тем открытым окном в мир, который позволяет странам и народам по-новому видеть свою стратегию взаимодействия, – заявила Ирина Яровая.

Депутат напомнила и о таком направлении туризма, как оздоровление, в том числе детского.

– У нас, к сожалению, совершенно забыта тема бальнеологических ресурсов, тема восстановления, сохранения здоровья. И сегодня необходимо создавать единую карту лечебно-оздоровительных возможностей Дальнего Востока, – призвала Ирина Яровая.

Этот уровень мы прошли 30 лет назад

К обсуждению возможностей въездного туризма на Дальнем Востоке присоединились иностранные эксперты. И тут выяснилось, что увеличить рост турпотока в регион одними цифровыми и рекламными технологиями не удастся. Запросы у туристов отнюдь не виртуальные. Основная масса путешествующих иностранцев – это люди определенного достатка, и даже нынешний уровень приема на территориях Дальнего Востока их не всегда устраивает. Поэтому призывы приезжать еще больше даже насторожили гостей: способность региона удовлетворить потребности возросшего числа гостей вызывает сомнения у иностранцев. Тем более что некоторые проблемы обсуждаются уже годами, а воз и ныне там. Возможно, именно игнорирование реальных трудностей и базовых потребностей туристов и стало причиной очень эмоционального выступления председателя Туристической палаты КНР госпожи Пин Ван.

– Рекламная поддержка – это хорошо, электронная виза – просто замечательно, она облегчила оформление документов. Но этого мало для динамичного развития въездного туризма, – заявила она. – Возьмем таможню, сотрудники которой на оформление каждого человека (на границе) тратят три-четыре или даже пять минут. Посчитайте, сколько человек к вам может приехать? Если даже все они получили электронную визу, то сколько часов им придется стоять в очереди на границе, дожидаясь таможенного оформления?

Госпожа Пин Ван отметила, что в Китае внутренний турпоток в прошлом году составил около 5 млрд человек.

– Мы рекомендуем нашим туристам посещать те или иные места, они прислушиваются к нашим советам. Поэтому можем направлять огромное число туристов – миллионы – на Дальний Восток, это не вопрос, – заявила Пин Ван. – Но уже сейчас мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Во многих гостиницах, туристических местах (Дальнего Востока. – Прим. авт.) нет возможности принять большое количество туристов. Нет хорошей транспортной доступности – ни автомобильной, ни авиа. А обслуживание такое, которое было в Китае лет 30 назад, – совершенно примитивное. Есть (в точках общепита. – Прим. авт.) приемлемое меню, хорошая возможность приготовить еду, но каждый раз обслуживание отвратительное.

Она отметила, что некоторые владельцы магазинов, видя спрос китайцев на определенные товары, заметно снижают их качество, думая, что иностранцы все равно все скупят. В частности, таких нелестных отзывов удостоились продавцы изделий из янтаря. Председатель Туристической палаты КНР не отрицает: многие граждане Поднебесной хотят побывать на Дальнем Востоке. Их привлекают, например, возможности российского здравоохранения. Они хотят увидеть достопримечательности региона, познакомиться с русской культурой, традициями, кухней. Например, в Китае имеет добрую репутацию экологически чистая сельхозпродукция. Многие хотят попробовать и убедиться в необыкновенном вкусе и полезности уже прославленной в Китае дальневосточной рыбы, икры, морепродуктов... Но есть опасения, что их ожидания приятного отдыха не оправдаются.

– Если я привезу несколько миллионов соотечественников сюда, пообещав много хорошего, то как потом буду смотреть им в глаза? Как я могу с такой неразвитой инфраструктурой, которая еще и строится медленно, приглашать сюда инвесторов? – задается вопросом госпожа Пин Ван.

Она призвала кураторов туристкой отрасли страны привлечь к работе над преодолением озвученных трудностей все ведомства и властные структуры, задействованные в индустрии гостеприимства. Коль этой отрасли прочат важную роль в экономике и социальной политике государства.

Гостиниц на всех не хватит

Намгю Канг, гендиректор московского представительства Национальной организации туризма Республики Корея был менее эмоционален, но также обозначил несколько проблем, мешающих, как он считает, развиваться обсуждаемой отрасли народного хозяйства. Например, недостаток гостиниц. По его данным, поток туристов из Южной Кореи в дальневосточные регионы в 2017 году вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым. Но стоит ли ждать дальнейшего заметного роста при неподготовленной инфраструктуре? Например, недавно двум корейским туроператорам пришлось аннулировать несколько чартерных рейсов, потому что им не удалось найти гостиниц во Владивостоке для такого числа туристов. Есть и другие препоны для активного обмена туристами двух государств.

– Мы не знаем привлекательных сторон российского туризма, к сожалению. Многие корейцы по-прежнему считают, что Россия – это Советский Союз. Это барьер, – отметил Намгю Канг. – А россияне считают, что Южная Корея – это индустриальная страна и там мало красивых мест.

Он считает, что было бы неплохо организовать медийное освещение жизни наших стран, чаще и больше рассказывать населению двух государств о туристских достопримечательностях, а также о местах, общих для русско-корейской истории.

На актуальность развития авиасообщения между странами обратила внимание глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура-Такахаси.

– Длительность полета между городами Японии и Дальнего Востока 2-3 часа, и это, несомненно, станет одним из решающих факторов для японцев при подборе маршрута, – отметила госпожа Айри Мотокура-Такахаси. – Наши отпуска – это несколько дней, как правило, 2-4 дня. Многие жители Японии проводят выходные, путешествуя по Южной Корее, Гонконгу, Таиланду. Из-за географической близости Владивосток – самое оно для планирования уик-энда. И возможность получить электронную визу повысит интерес к дальневосточному направлению у японцев, но гостеприимный сервис всей программы пребывания в РФ должен быть хорошего уровня. Также необходимо повышать уровень информированности иностранцев о туристских возможностях региона.

– Несомненно, сегодня уже перезрела ситуация для того, чтобы широко презентовать все, что может предложить Дальний Восток, – поддержала представителя Национальной туристической организации Японии депутат Госдумы Ирина Яровая. – И здесь на языках всех стран АТР должны быть приложения к смартфонам. Это школьное задание (для кураторов отрасли в регионе. – Прим. авт.), я бы так сказала, с учетом того, что все дети уже пользуются именно таким форматом получения информации.

Оставьте природе уголок

Недостаток гостиничных номеров действительно серьезное препятствие для развития туристкой отрасли. Но только строительство новых отелей проблему не решит. Дело в том, что в отдельных территориях гостиницы будут заполнены только в высокий сезон – несколько месяцев в году. А остальное время станут балластом в активе компаний. Поэтому бизнес не строит новые отели: никто не станет связываться с коммерчески невыгодным предприятием. Эта проблема также из числа застарелых трудностей гостеприимного сервиса региона.

Об этом напомнил председатель совета директоров ООО «Азимут Хотелс Компани» Александр Клячин. Он отметил красивый рекламный ролик, открывший сессию, но заметил, что на Дальнем Востоке только несколько территорий (Сахалин, Камчатка, может, Благовещенск) могут обеспечить круглогодичный туризм. А следовательно, и стабильную наполняемость гостиничных номеров.

По его словам, возможно, решением проблемы повышения номерной емкости в каждой территории станет субсидирование отельного бизнеса из госбюджета. Все это требует обсуждения, и, коль власти видят в туризме потенциал для развития экономики регионов, стоит активнее решать проблемы этой сферы народного хозяйства на местах.

Кроме того, Александр Клячин призвал кураторов туристкой отрасли бережнее относиться к достоянию нашей страны – заповедным уголкам природы.

– На сегодняшний день природный потенциал выглядит нетронутым. Но это быстро может измениться, и мы видим последствия туристского нашествия на природные ландшафты и у нас, и в других странах, – призывает к разумности Александр Клячин. – Надо изучать лучшие мировые практики по этому вопросу. Да, к каким-то достопримечательностям дороги надо строить, а к каким-то и нет. Если создадим повсеместную транспортную доступность, то можем быстро уничтожить наше достояние. Дорога до турбазы должна быть. А вот в заповедник, охраняемые природные зоны – здесь надо тщательно просчитать все последствия. Зазывать туристов во все красивости может и не стоит – экология не выдержит.

Цель озвучил президент

Туристская отрасль Дальнего Востока, несомненно, не стоит на месте, она меняется и развивается. Но очень медленно. Есть механизмы, которые могут придать больше динамики развитию этой отрасли. Эксперты сессии третьего ВЭФ откровенно высказались, на чем, по их мнению, надо концентрироваться, чтобы добиться реального результата. Его обозначил президент РФ: доля туристкой отрасли в ВВП страны должна достичь 10 процентов. Именно доходы в бюджет от туризма в каждом конкретном регионе должны стать показателем эффективности отрасли, а не отчеты о растущих год от года туристских потоках.