Кинофестиваль оценят с трех сторон

Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
14:00
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
13:48
Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон Фото
13:36
Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья Видео
13:26
Смотрите «Весь футбол» с 25% скидкой на «Интерактивном ТВ» в Приморском крае
13:22
В Приморье пьяные посиделки закончились поножовщиной Фото
13:20
Россияне стали реже покупать американскую валюту
13:09
Во Владивостоке пройдет велогонка «Bike Campus Race 2017»
12:56
В Приморье на вокзале задержали пьяного наркомана
12:44
Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке Эксклюзив
12:33
В Приморье изъяты три крупных партии опасных деликатесов
12:21
«Восток» из Владивостока стал лучшей юниорской командой России по спидвею
12:09
Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье
11:56
​В Приморье с рельсов сняли шестерых подростков
11:45
Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке Фото
11:32
За сутки в Приморье потушили три пожара
11:20
Житель Приморья стал жертвой изобретательного соседа
11:07
На улице Русской во Владивостоке ведется капитальный ремонт тепловой сети
10:55
Автоледи на дорогом джипе сбила старушку возле ресторана во Владивостоке Эксклюзив
10:43
​Пенсионерка пострадала под колесами авто во дворе дома во Владивостоке Эксклюзив
10:30
В Приморье 5-летний малыш пострадал по вине пьяного автолюбителя Фото
10:18
Спасатели Приморья завершили поиск заблудившегося в лесу мужчины
10:09
Автомобиль такси перевернулся на крышу в центре Владивостока Фото
09:53
NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 сентября Адреса
09:32
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября Адреса
09:22
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 14 сентября
09:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 14 сентября
08:59
В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
08:30
«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями Фото
08:18
Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города
07:05
Гороскоп на 14 сентября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Главное

Кинофестиваль оценят с трех сторон

Уже не первый год на «Меридианах Тихого» работает не только основное жюри, но и представители двух виднейших, авторитетнейших в мире киноорганизаций – ФИПРЕССИ и NetPAC. В их составе – люди, которые не просто любят, но еще и профессионально разбираются в кино, и, значит, с ними всегда есть о чем поговорить…
Кинофестиваль оценят с трех сторон

Приз за эксперимент

«Мы влюблены, помешаны на кино, так что легко согласимся поучаствовать в жюри хорошего фестиваля, лишь бы нас позвали», – так дружно отрекомендовали себя члены жюри ФИПРЕССИ: Алена Сычева, кинокритик и журналист, Катарина Докхорн (Германия), кинокритик, Джованни Оттоне (Италия), киновед. На пресс-конференции они много говорили о путях развития кинематографа АТР (по мнению Джованни Оттоне, огромный вклад в это вносят сегодня Перу и Чили, и ему было приятно увидеть фильмы этих стран в конкурсной программе); о женском кино (Катарина Докхорн считает, что уж если женщина берется всерьез снимать кино, то результат у нее почти всегда получается замечательным, да и бюджеты фильмов у женщин всегда меньше, чем у мужчин); об анимации (Алена Сычева с нетерпением ожидает выхода в свет большой кукольной картины «Гофманиада», которая, по ее мнению, успеха в широком прокате иметь не будет, а вот фестивальная ее судьба сложится великолепно) и о многом другом…

– Какой фильм выбирает жюри ФИПРЕССИ? Критики и киноведы по всему миру придерживаются одних и тех же принципов: мы вручаем приз за развитие киноязыка, за киноэксперименты, за поиски. Мы должны быть на два шага впереди зрителя, понимать, какие тенденции будут актуальны в будущем, что надо уже сегодня поощрить и поддержать. Вот по таким принципам и ищем победителя, – рассказала Алена Сычева.

Невыездные фильмы

– Почему в России больше не показывают итальянское кино так, как 50 лет назад? – поинтересовались журналисты у Джованни Оттоне.

– А потому, что золотой век итальянского кино пришелся на 60–70-е годы прошлого века. Тогда Италия переживала бурное развитие, перемены, которые породили целую плеяду отличных кинорежиссеров и актеров. Даже возник особый жанр – итальянской комедии – той самой, что покорила экраны Европы и СССР, – пояснил Оттоне. – Сегодня ситуация совсем другая. Нет, кино у нас снимают и прокатывают внутри страны довольно успешно – до 30 процентов фильмов, идущих в Италии, сняты в стране. Но качество картин, увы, падает. Чаще всего это унылые, никчемные и ниочемные комедии. Хотя есть у нас и прекрасные режиссеры, которыми мы гордимся, например, Паоло Соррентино. Его фильмы получали награды в Каннах, были отмечены «Оскаром» и «Золотым глобусом». Очень рекомендую их посмотреть, а особенно снятый им сериал «Молодой папа». Поверьте, это тот случай, когда режиссеру удалось совместить отличное кино со сценарными возможностями сериала.

– Хочу дополнить ответ коллеги. Должна сказать, что в последние десятилетия очень ясно стала видна большая проблема: фильмы перестали путешествовать, – сказала Катарина Докхорн. – Не то чтобы по миру – по Европе. В Германии, как и в Италии, до 30 процентов проката – это отечественное кино. Но фильмы, снятые нашими киношниками, видят только в Германии. Их не показывают во Франции, в Италии, в России. И мы не видим фильмов из других стран Европы. Совсем. Такой разрыв культурных связей – беда. То же самое касается азиатского кино – его снимается очень много, а сколько в прокате? Что у нас, что в России? Ноль. Поэтому так важны фестивали – они дают возможность посмотреть фильмы разных стран, понять, как идет кинопроцесс у коллег.

Враги приходят из космоса

Жюри NetPac – организации по продвижению азиатского кино – давно уже стало неотъемлемой частью фестиваля. На этот раз в него вошли кинокритики и киноведы Всеволод Коршунов (Россия), Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка) и Ратна Сарумпает (Индонезия). На пресс-конференции разговор шел о деятельности NetPac (об этом подробно рассказал Эшли Ратнавибхушана), о том, почему государство совсем не поддерживает кинопроизводство в Индонезии и на Шри-Ланке, и о Голливуде.

– Уже не 10, а примерно 20 лет назад Голливуд перестал обращаться к своему зрителю как к американцу. Или если, допустим, снимался фильм о немцах, то к немцу, – поясняет Всеволод Коршунов. – Голливудские фильмы обращены к землянам, к жителям этой планеты. И заметьте, как трансформировался образ врага.

Изначально все фильмы Голливуда – блокбастеры я имею в виду – строятся на вестерне. А вестерн – это свои, хорошие ребята, яркие герои, индивидуальности, и чужие – всегда некая бесформенная орда. Так вот, еще полвека назад эта орда чаще всего была русской. Затем, особенно после перестройки и потепления отношений, как-то неловко стало изображать нас врагами, и тогда плохими ребятами были назначены некие условные азиаты. Не китайцы или там японцы, а именно азиаты. Потом Голливуд начал активную экспансию на азиатские рынки, и снова возникла проблема: как продавать кино тем, кого изображаешь врагом? И кто у нас сегодня чаще всего главный враг? Правильно, плохие инопланетяне. Злые космические пришельцы. Ну или Годзилла…

Ратна Сарумпает – известная не только своей киноработой, но и правозащитной деятельностью, говорила, что ее внимание вообще не привлечет картина, в которой нет большой, глобальной идеи, нет слов об актуальном и важном.

– Я и драмы-то (для театра, например) пишу именно потому, что меня сильно задевают проблемы религиозной и расовой нетерпимости, унижения женщины, грязной политики. И мне в своей стране очень трудно найти деньги на съемки или постановки, – отметила Ратна Сарумпает.

Сбудется ли шутка Аллы Суриковой?

В составе основного жюри – режиссер из Португалии Жуан Педру Родригеш, киножурналист из Германии Кристоф Терхещте, куратор кинофестивалей из Гонконга Джейкоб Вонг, режиссер из Южной Кореи Квак Кен-тхэк и японский режиссер Седзо Итияма. Председатель – Алла Сурикова. Она – комедиограф, ее фильмы «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов», «Суета сует» и другие любимы зрителем и по сей день остаются образцом комедии. Так что нет ничего удивительного в том, что разговор на пресс-конференции то и дело сворачивал в сторону юмора. Так, Алла Сурикова рассказала о проводимом ею в Твери кинофестивале «Улыбнись, Россия!» и всех пригласила приехать туда, чтобы понять, что жанр комедии в нашей стране еще не умер.

– Мне было интересно принять предложение возглавить жюри «Меридианов Тихого», – сказала Алла Сурикова. – Я человек любознательный, любопытный и неуемный, с восторгом согласилась прилететь во Владивосток.

– Я вернулся во Владивосток через 10 лет – в начале 2000-х снимал здесь сцены фильма «Тайфун», – напомнил Квак Кен-тхэк. – Владивосток 2017-го меня поразил. Город стал реально намного чище, здесь много молодых, счастливых лиц. И я нашел немало новых интересных локаций для съемок, даже не мосты, а улицы, идущие в сопку и спускающиеся вниз. Там с каждой новой точки открываются новые ракурсы, а это очень кинематографично.

Кристоф Терхещте рассуждал о том, снимают ли в Германии кино, которое могло бы обращаться не только к немцам, но и ко всему миру.

– Немецкое кино сосредоточено на местном колорите, мы снимаем 250 картин в год примерно, – сказал он. – Но фильмы, которые говорили бы об универсальных проблемах, легко бы, скажем так, переводились на другие языки и понимались в других странах, можно сосчитать на пальцах одной руки.

О глобализации также рассуждал и Джейкоб Вонг. Его спросили, чувствуется ли в азиатском кино европейское влияние.

– Ну конечно, ведь кино родилось в Европе, – заверил Джейкоб Вонг. – Да, мы старательно развиваем кинематограф в своих странах, рассказываем собственные истории, но в каждой ленте почти всегда есть европейское заимствование и голливудский способ рассказать историю.

А Седзо Итияма в ответ на вопрос, отражается ли политическое сближение России и Японии на культурном уровне, ответил:

– Мне кажется, японцам следовало бы больше интересоваться Россией, а нашим кинематографистам – вместе снимать кино. Потому что пока что большого сближения в этом смысле нет. Думаю, что основная причина как раз в том, что для японцев Россия – страна, очень непохожая на их родину, немного пугающая…».

Тут Алла Сурикова предложила снять набор короткометражек «Владивосток, я люблю тебя!» всем вместе. А что? Чего не бывает на кинофестивале? Авось и сбудется!

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

В этом номере:
Туристам обещают виртуализацию пространства
Туристам обещают виртуализацию пространства

А они просят хорошие дороги, цивилизованное обслуживание и уютный номер в отеле

Кинофестиваль оценят с трех сторон
Кинофестиваль оценят с трех сторон

Уже не первый год на «Меридианах Тихого» работает не только основное жюри, но и представители двух виднейших, авторитетнейших в мире киноорганизаций – ФИПРЕССИ и NetPAC. В их составе – люди, которые не просто любят, но еще и профессионально разбираются в кино, и, значит, с ними всегда есть о чем поговорить…

Свое вкуснее. Но дороже

Фрукты, овощи, молочная, колбасная, хлебобулочная продукция, бакалея (причем целый прилавок под майонез почему-то вовсе не приморского производства) – выставка-ярмарка «Приморские продукты питания», по словам организаторов, собрала на центральной площади Владивостока более 60 производителей. И сотни горожан, особым спросом у которых пользовались дегустационные столы.

На Светланской убирают рельсы

На главной улице Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Под лопатку лучше не попадаться

В российской армии в сентябре завершился конкурс «Зеленая тропа» среди подразделений войск специального назначения. Победителями в престижном военном соревновании стали спецназовцы соединения Восточного военного округа, более известного как 14-я Уссурийская бригада ГРУ (Главного разведывательного управления).

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4198

Правила политической игры меняются?
Неприступная крепость Уссурийск
Влюбленная в Россию
В гости к оленям и машинам
Актер Жойдик ждет вас в «БУКе»
Тест на добрососедство

газета
газета "Владивосток" № 4197

На голубой дорожке – звезды «Меридианов Тихого»
Форум работал и гулял
Во Владивостоке завершены выборы депутатов гордумы
Сотрудники ГИБДД ждали школьников в трамвайном депо
На очистку побережья приглашают мэрия и сотовый оператор
Часть города отключат от горячей воды на неделю

газета
газета "Владивосток" № 4196

Столицу Приморья ожидают масштабные преобразования
ТОФ примет на борт полевой лагерь
Край со статусом ЧС
Бегом по мостам
Сергей Дарькин ответит на новый вызов судостроением
Научат, как алмазы шлифовать

газета
газета "Владивосток" № 4195

ТОР «Надеждинская» обещает продукцию, которую мы еще «не раскусили»
Нешокирующая Азия
Японцы помогут совершенствовать охрану окружающей среды
После жалобы на судно доставили топливо и продукты
Паспорт получил? Иди работай!
Сбор дикоросов – в тени экономики