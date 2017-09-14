Кинофестиваль оценят с трех сторон

Уже не первый год на «Меридианах Тихого» работает не только основное жюри, но и представители двух виднейших, авторитетнейших в мире киноорганизаций – ФИПРЕССИ и NetPAC. В их составе – люди, которые не просто любят, но еще и профессионально разбираются в кино, и, значит, с ними всегда есть о чем поговорить…

Приз за эксперимент

«Мы влюблены, помешаны на кино, так что легко согласимся поучаствовать в жюри хорошего фестиваля, лишь бы нас позвали», – так дружно отрекомендовали себя члены жюри ФИПРЕССИ: Алена Сычева, кинокритик и журналист, Катарина Докхорн (Германия), кинокритик, Джованни Оттоне (Италия), киновед. На пресс-конференции они много говорили о путях развития кинематографа АТР (по мнению Джованни Оттоне, огромный вклад в это вносят сегодня Перу и Чили, и ему было приятно увидеть фильмы этих стран в конкурсной программе); о женском кино (Катарина Докхорн считает, что уж если женщина берется всерьез снимать кино, то результат у нее почти всегда получается замечательным, да и бюджеты фильмов у женщин всегда меньше, чем у мужчин); об анимации (Алена Сычева с нетерпением ожидает выхода в свет большой кукольной картины «Гофманиада», которая, по ее мнению, успеха в широком прокате иметь не будет, а вот фестивальная ее судьба сложится великолепно) и о многом другом…

– Какой фильм выбирает жюри ФИПРЕССИ? Критики и киноведы по всему миру придерживаются одних и тех же принципов: мы вручаем приз за развитие киноязыка, за киноэксперименты, за поиски. Мы должны быть на два шага впереди зрителя, понимать, какие тенденции будут актуальны в будущем, что надо уже сегодня поощрить и поддержать. Вот по таким принципам и ищем победителя, – рассказала Алена Сычева.

Невыездные фильмы

– Почему в России больше не показывают итальянское кино так, как 50 лет назад? – поинтересовались журналисты у Джованни Оттоне.

– А потому, что золотой век итальянского кино пришелся на 60–70-е годы прошлого века. Тогда Италия переживала бурное развитие, перемены, которые породили целую плеяду отличных кинорежиссеров и актеров. Даже возник особый жанр – итальянской комедии – той самой, что покорила экраны Европы и СССР, – пояснил Оттоне. – Сегодня ситуация совсем другая. Нет, кино у нас снимают и прокатывают внутри страны довольно успешно – до 30 процентов фильмов, идущих в Италии, сняты в стране. Но качество картин, увы, падает. Чаще всего это унылые, никчемные и ниочемные комедии. Хотя есть у нас и прекрасные режиссеры, которыми мы гордимся, например, Паоло Соррентино. Его фильмы получали награды в Каннах, были отмечены «Оскаром» и «Золотым глобусом». Очень рекомендую их посмотреть, а особенно снятый им сериал «Молодой папа». Поверьте, это тот случай, когда режиссеру удалось совместить отличное кино со сценарными возможностями сериала.

– Хочу дополнить ответ коллеги. Должна сказать, что в последние десятилетия очень ясно стала видна большая проблема: фильмы перестали путешествовать, – сказала Катарина Докхорн. – Не то чтобы по миру – по Европе. В Германии, как и в Италии, до 30 процентов проката – это отечественное кино. Но фильмы, снятые нашими киношниками, видят только в Германии. Их не показывают во Франции, в Италии, в России. И мы не видим фильмов из других стран Европы. Совсем. Такой разрыв культурных связей – беда. То же самое касается азиатского кино – его снимается очень много, а сколько в прокате? Что у нас, что в России? Ноль. Поэтому так важны фестивали – они дают возможность посмотреть фильмы разных стран, понять, как идет кинопроцесс у коллег.

Враги приходят из космоса

Жюри NetPac – организации по продвижению азиатского кино – давно уже стало неотъемлемой частью фестиваля. На этот раз в него вошли кинокритики и киноведы Всеволод Коршунов (Россия), Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка) и Ратна Сарумпает (Индонезия). На пресс-конференции разговор шел о деятельности NetPac (об этом подробно рассказал Эшли Ратнавибхушана), о том, почему государство совсем не поддерживает кинопроизводство в Индонезии и на Шри-Ланке, и о Голливуде.

– Уже не 10, а примерно 20 лет назад Голливуд перестал обращаться к своему зрителю как к американцу. Или если, допустим, снимался фильм о немцах, то к немцу, – поясняет Всеволод Коршунов. – Голливудские фильмы обращены к землянам, к жителям этой планеты. И заметьте, как трансформировался образ врага.

Изначально все фильмы Голливуда – блокбастеры я имею в виду – строятся на вестерне. А вестерн – это свои, хорошие ребята, яркие герои, индивидуальности, и чужие – всегда некая бесформенная орда. Так вот, еще полвека назад эта орда чаще всего была русской. Затем, особенно после перестройки и потепления отношений, как-то неловко стало изображать нас врагами, и тогда плохими ребятами были назначены некие условные азиаты. Не китайцы или там японцы, а именно азиаты. Потом Голливуд начал активную экспансию на азиатские рынки, и снова возникла проблема: как продавать кино тем, кого изображаешь врагом? И кто у нас сегодня чаще всего главный враг? Правильно, плохие инопланетяне. Злые космические пришельцы. Ну или Годзилла…

Ратна Сарумпает – известная не только своей киноработой, но и правозащитной деятельностью, говорила, что ее внимание вообще не привлечет картина, в которой нет большой, глобальной идеи, нет слов об актуальном и важном.

– Я и драмы-то (для театра, например) пишу именно потому, что меня сильно задевают проблемы религиозной и расовой нетерпимости, унижения женщины, грязной политики. И мне в своей стране очень трудно найти деньги на съемки или постановки, – отметила Ратна Сарумпает.

Сбудется ли шутка Аллы Суриковой?

В составе основного жюри – режиссер из Португалии Жуан Педру Родригеш, киножурналист из Германии Кристоф Терхещте, куратор кинофестивалей из Гонконга Джейкоб Вонг, режиссер из Южной Кореи Квак Кен-тхэк и японский режиссер Седзо Итияма. Председатель – Алла Сурикова. Она – комедиограф, ее фильмы «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов», «Суета сует» и другие любимы зрителем и по сей день остаются образцом комедии. Так что нет ничего удивительного в том, что разговор на пресс-конференции то и дело сворачивал в сторону юмора. Так, Алла Сурикова рассказала о проводимом ею в Твери кинофестивале «Улыбнись, Россия!» и всех пригласила приехать туда, чтобы понять, что жанр комедии в нашей стране еще не умер.

– Мне было интересно принять предложение возглавить жюри «Меридианов Тихого», – сказала Алла Сурикова. – Я человек любознательный, любопытный и неуемный, с восторгом согласилась прилететь во Владивосток.

– Я вернулся во Владивосток через 10 лет – в начале 2000-х снимал здесь сцены фильма «Тайфун», – напомнил Квак Кен-тхэк. – Владивосток 2017-го меня поразил. Город стал реально намного чище, здесь много молодых, счастливых лиц. И я нашел немало новых интересных локаций для съемок, даже не мосты, а улицы, идущие в сопку и спускающиеся вниз. Там с каждой новой точки открываются новые ракурсы, а это очень кинематографично.

Кристоф Терхещте рассуждал о том, снимают ли в Германии кино, которое могло бы обращаться не только к немцам, но и ко всему миру.

– Немецкое кино сосредоточено на местном колорите, мы снимаем 250 картин в год примерно, – сказал он. – Но фильмы, которые говорили бы об универсальных проблемах, легко бы, скажем так, переводились на другие языки и понимались в других странах, можно сосчитать на пальцах одной руки.

О глобализации также рассуждал и Джейкоб Вонг. Его спросили, чувствуется ли в азиатском кино европейское влияние.

– Ну конечно, ведь кино родилось в Европе, – заверил Джейкоб Вонг. – Да, мы старательно развиваем кинематограф в своих странах, рассказываем собственные истории, но в каждой ленте почти всегда есть европейское заимствование и голливудский способ рассказать историю.

А Седзо Итияма в ответ на вопрос, отражается ли политическое сближение России и Японии на культурном уровне, ответил:

– Мне кажется, японцам следовало бы больше интересоваться Россией, а нашим кинематографистам – вместе снимать кино. Потому что пока что большого сближения в этом смысле нет. Думаю, что основная причина как раз в том, что для японцев Россия – страна, очень непохожая на их родину, немного пугающая…».

Тут Алла Сурикова предложила снять набор короткометражек «Владивосток, я люблю тебя!» всем вместе. А что? Чего не бывает на кинофестивале? Авось и сбудется!