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Спорт

«Луч» проиграл, а новый тренер полон оптимизма

В первой лиге чемпионата страны по футболу преодолена дюжина туров. 6 сентября встречались самый западный и самый восточный клубы Футбольной национальной лиги – «Луч-Энергия» в Калининграде играл с местной «Балтикой».

Наши клубы являются принципиальными соперниками и уже полвека выяcняют, кто сильнее. Чаще этот статус доставался «Лучу». Владивостокские болельщики надеялись, что их любимцы поддержат традицию. Тем более на волне предыдущей сенсационной победы над «Спартаком-2» в Москве. Вот только «Балтика» в нынешнем сезоне неожиданно набрала ход и уверенно держится на пятом месте в списке первого дивизиона.

Нынешний поединок оказался на редкость зрелищным с обилием единоборств, желтых карточек, ударов по воротам и забитых мячей.

Первый же опасный момент у наших ворот завершился голом. Это калининградец Дмитрий Скопинцев завершил размашистую атаку «Балтики» мощным ударом в «девятку» – 1:0.

Но развить преимущество балтийцам не удалось. Мало того, в середине первого тайма дальневосточники отыгрались, воспользовавшись ошибкой защитников хозяев. Нападающий «желто-синих» Руслан Гордиенко получил передачу с правого фланга от Антона Килина, обыграл в одиночку оборону соперника и пробил мяч мимо голкипера «Балтики» – 1:1.

После перерыва инициатива переходила от команды к команде. Калининградцы вновь ударно провели дебют тайма. На 51-й минуте после навеса со штрафного легионер «Балтики» Сенин Себаи головой отправил мяч в угол ворот владивостокского клуба. Наш вратарь Александр Котляров в эффектном прыжке сумел его отбить, однако арбитр посчитал, что мяч в этот момент уже пересек линию ворот, и гол засчитал – 2:1.

В концовке встречи гости всей командой пошли вперед, но их мини-штурм не увенчался успехом, хотя шансы были. Хозяева полностью ушли в глухую оборону. Счет больше не изменился.

Это была первая игра «Луча» под руководством нового главного тренера словацкого специалиста Жолта Хорняка (дальнейшая судьба его предшественника Константина Емельянова пока неизвестна). Несмотря на поражение, на послематчевой пресс-конференции Хорняк был полон оптимизма.

– Мне понравилась игра нашей команды, – сказал новый наставник на русском языке с небольшим акцентом. – У нас были шансы не только получить заслуженную ничью, но и победить. Нам просто не повезло. Вопрос о засчитанном и очень спорном втором голе обсуждать не буду. Команда настраивалась на игру и показала качественный футбол. Для меня, как тренера, очень приятно работать с такими профессиональными и нацеленными на победу игроками. Самое главное – у футболистов есть желание играть. Я бы отметил, что в последних трех играх команда показала очень сильный характер. В этой игре сражались равные по силам команды, но мы были сильнее духом. Думаю, накопилась некоторая усталость от дальней дороги и постоянной смены часовых поясов. И надо еще поработать над нашей защитой, есть некоторые вопросы. Качество российского чемпионата очень хорошее. И я не сомневаюсь, что победы «Луча» впереди.

После этого незаслуженного поражения «Луч» опустился на одну строчку в турнирной таблице и занимает 17-е место. Соседи по турнирной таблице «Зенит-2» и «Химки» также свои матчи проиграли. Все три клуба имеют 11 очков в активе, но у соседей лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Следующий матч прошел 10 сентября в Красноярске с лидером первенства «Енисеем», имеющим в своем активе 28 очков. Об этой игре «В» расскажет в следующем номере.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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