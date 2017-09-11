«Адмирал» начинает сезон с чистого листа

Завершилась самая длинная в истории владивостокского «Адмирала» выездная серия в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Наш клуб одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

Корреспонденту «В», автору этих строк, трудно понять причину такого разгромного старта турнира. Посмотрев все матчи, увидел, что в худшем случае (за исключением двух поединков) команды были на равных. По моему субъективному мнению, в пяти встречах «адмиральцы» должны были побеждать соперников на их домашних площадках. Однако взяли вверх только в Челябинске над «Трактором».

Напомним вкратце о двух последних матчах.

Урал не преодолели…

В предпоследнем выездном матче владивостокский «Адмирал» сражался в столице Урала с командой «Автомобилист».

Уже на второй минуте хозяева открыли счет в матче. Анатолий Голышев оказался самым расторопным на пятачке перед нашими воротами.

Тут же «моряки» остались в меньшинстве, но сумели выстоять. Отбился в меньшинстве и «Автомобилист», а когда составы уравнялись, Артем Гареев в одиночку пробился в нашу зону и обыграл вратаря «Адмирала» Ивана Налимова – 2:0.

До перерыва Максим Казаков сумел одну шайбу отыграть, отличившись впервые в сезоне.

Второй период голов не принес, несмотря на обилие удалений. Приморцы получили два штрафа за нарушение численного состава, а хозяева и вовсе оставались втроем на 104 секунды. Но вратарь уральцев Якуб Коварж творил в воротах чудеса.

В заключительном периоде хоккеисты Владивостока постоянно шли в атаку, но голкипер хозяев продолжал спасать свою команду. В одной из контратак игрок Екатеринбурга Евгений Чесалин забросил третью шайбу. На последней минуте Тэйлор Бек установил окончательный счет в матче – 4:1.

…И «Металлургу» сплавились

Чтобы читателям «В» было понятно, сразу скажем, что «Металлург» в прошлом сезоне стал победителем Восточной конференции КХЛ. Однако в Магнитогорске «Адмирал» не стушевался и бился на равных.

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, но особой угрозы до поры до времени магнитогорцы не создавали. Убегал на рандеву с вратарем «моряков» Иваном Налимовым двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта нападающий «металлистов» Сергей Мозякин, но его достали сразу три «моряка» и бросить шайбу в ворота не позволили.

«Адмирал» отвечал острыми контратаками, в одной из которых был шанс забить гол. Под занавес периода наши игроки остались втроем.

Через 26 секунд Мозякин счет открыл. Он же отличился и на 20-й минуте – 2:0.

Буквально через минуту нападающий «моряков» Виктор Александров отквитал один гол.

«Сталевары» во втором периоде перевели игру в зону Налимова, много атаковали и вновь сумели забросить. В середине периода «моряки» вновь сократили отставание. В большинстве отличился нападающий гостей Павел Махановский. Для него эта шайба стала первой не только в составе «Адмирала», но и в КХЛ.

Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 4:2. «Металлург» реализовал преимущество лишнего игрока на льду.

В третьем периоде приморцы практически не выпускали хозяев из зоны, создали голевых моментов больше, чем за первые два периода, но отыграться не смогли.

Настрой на победу

Итак, наш клуб стал абсолютным аутсайдером КХЛ. Не по игре, а по результату. Всего три очка на старте сезона. Однако не стоит бросать камни в их огород. Сражались на совесть, просто не повезло.

Уверен, что домашние матчи владивостокский «Адмирал» проведет на подъеме и своей результативностью вернется в число лидеров.

В завершение приведем мнение генерального менеджера «моряков» Ильдара Мухометова.

– Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет, – считает Мухометов. – На данном этапе вопросов к тренерскому штабу не очень много. Уровень игры «Адмирала» не соответствует результату команды на старте сезона и ее положению в турнирной таблице. Где-то нас подвели индивидуальные ошибки, и пока немного хромает реализация голевых моментов. Даже в последнем матче против «Металлурга» мы имели массу моментов, но не смогли воплотить их в голы. Игра команды в пяти матчах выездной серии из семи была хорошей. Мы не опускаем рук, в домашней серии покажем другой хоккей. Хотелось бы заверить болельщиков, что ребята полны решимости и настроены бороться.

Следующий поединок «моряки» проведут со «Слованом» из Братиславы. Он состоится на домашнем льду.