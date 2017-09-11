Земляное полотно заменили скальным грунтом

На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке продолжается ремонт дорожного полотна. Работы проходят в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, сообщили в пресс-службе мэрии. Этому предшествовал процесс снятия деформированного покрытия дороги.

На участке также идут работы по устройству улучшенного асфальтобетонного покрытия в двух парковочных карманах. Разрушенный ливневыми водами один из карманов уже восстановлен: его земляное полотно заменено на скальный грунт, им же уплотнили откос. В целях обеспечения безопасности пешеходов на данном участке впоследствии будет обустроено леерное ограждение.

На участке работают 11 единиц техники и около 20 рабочих. Площадь ремонтируемого дорожного участка – 37 тысяч кв. метров, тротуаров – 5 тысяч.

Заключительным этапом дорожного ремонта на улице Всеволода Сибирцева станет нанесение дорожной разметки. Планируется, что все работы здесь будут завершены до конца октября.

Справка «В»

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют около 13 км дорог. Как уже писал «В», речь идет о семи улицах краевого центра: Светланской (от ул. Уборевича до остановки «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки «Гайдамак»), Выселковой, Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева), а также Народном проспекте (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»).



