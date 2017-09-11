На центральной площади парад караваев, дегустации, конкурсы и концерты

Сегодня и завтра, 12 и 13 сентября, на центральной площади Владивостока состоится 21-я ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания».
Время работы выставки с 9.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе администрации города.
В работе выставки примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края, а также Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.
В программе – парад караваев, выступление творческих коллективов, дегустации, конкурсы, призы и подарки от организаторов.
Жителей и гостей Владивостока приглашают посетить выставку-ярмарку. Вход свободный.
Автор : Отдел новостей «В»
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