Мэры намерены развивать трансграничный туризм

И.о. главы Владивостока Константин Межонов принял участие в 23-й международной конференции мэров городов бассейна Японского моря.

Мероприятие прошло в поселке Славянка Хасанского района, ее участниками стали представители Владивостока и Находки, делегации Японии, Республики Корея, Китайской Народной Республики. Принимающей стороной выступила администрация Хасанского муниципального района.

От зарубежных стран региона были представлены города Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи (КНР), Донхэ, Сокчо и Поханг (Республика Корея), Сакаиминато (Япония).

Традиционно на конференции мэров городов Японского моря обсуждаются наиболее актуальные для жителей России, Японии, Китая и Южной Кореи вопросы, обусловленные общей географией, необходимостью решать экологические, экономические, гуманитарные и другие проблемы, а также взаимным интересом к культуре и истории стран-участниц. Темой нынешней конференции стало развитие международных транспортных коридоров и трансграничного туризма, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Представители иностранных делегаций презентовали наиболее яркие туристические объекты, транспортные возможности своих территорий, а также инвестиционные проекты. Прозвучали предложения о взаимном продвижении туристических продуктов и о создании единого туристско-информационного центра.

Константин Межонов рассказал о проектах строительства Владивостокской кольцевой автодороги, рыбного рынка, зон отдыха. Реализация этих проектов дополнит уже имеющиеся возможности, позволит и в дальнейшем развивать столицу Приморья как центр международного туризма.

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа Михаил Петров рассказал о логистических возможностях порта города, о развитии транспортного коридора «Приморье-1», который призван интегрировать российскую экономику в экономику стран АТР.

С докладом об уникальном природном объекте – национальном парке «Земля леопарда» – выступила директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская, подчеркнув, что парк может стать основой интересного туристического маршрута, который гармонично впишется в концепцию развития трансграничного туризма.

Глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников отметил, что Хасанский район может быть рассмотрен в качестве универсального транспортного коридора, имеющего выходы к морю, федеральным автомобильным и железнодорожным магистралям.

По итогам встречи все ее участники подписали меморандум о сотрудничестве, в котором, в частности, закреплены прозвучавшие в ходе конференции предложения о создании единой базы данных о природе, истории и культуре всех городов-участников; о формировании двусторонних и многосторонних трансграничных маршрутов познавательного туризма; о взаимодействии туристических операторов по разработке большего числа туристских маршрутов, связывающих города побережья Японского (Восточного) моря; об организации взаимодействия по совместному распространению презентационных и информационных материалов и т.д.