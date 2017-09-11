Кто плывет, тот дружит

В среду, 13 сентября, во Владивостоке состоится массовый заплыв «Дружба», посвященный окончанию Второй мировой войны.

Организаторы мероприятия – администрация Владивостока, Федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин». Принять участие в заплыве приглашаются все желающие. Среди иностранных гостей мероприятия будут пловцы из Китая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заплыв будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, а также популяризации подводного спорта и плавания на открытой воде во Владивостоке, надеются организаторы спортивного мероприятия.

Сбор участников состоится в 9 часов на пляже бухты Патрокл. Старт заплыву будет дан в 11.30 с бухты Соболь. Дистанция – два, три и пять километров вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл.

Пловцы могут использовать специальное снаряжение – ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки и другие. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие как плот, доска для плавания. Безопасность участников на воде будут обеспечивать катера сопровождения.

К заплыву допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и имеющие соответствующую подготовку и снаряжение.

– Участники мероприятия несут полную ответственность за свое самочувствие, готовность к выполнению физических нагрузок и участию в соревнованиях, а также исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чем в мандатную комиссию мероприятия подается соответствующая декларация. Ее они смогут заполнить непосредственно перед заплывом, – предупредил Дмитрий Анашкин, президент Федерации подводного спорта Приморского края.