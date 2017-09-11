Краю прочат участь огорода

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что Приморский край должен стать аграрным центром всего Дальнего Востока – своеобразным дальневосточным огородом, передает агентство экономических новостей «Прайм».
– Приморский край должен стать дальневосточным огородом, производство овощей необходимо увеличить в два раза, – сказал Ткачев журналистам на полях ВЭФ.
– Чтобы обеспечить жителей Дальневосточного округа основными продуктами питания и приблизиться к среднероссийским нормам потребления, необходимо построить порядка 100 гектаров теплиц, а также увеличить площади под овощами открытого грунта, – отметил министр.
По его словам, существенный резерв дальневосточного округа – повышение урожайности за счет использования новых адаптированных к местным условиям семян и увеличения объема вносимых минеральных удобрений, которых сейчас вносят в среднем на 40 % ниже, чем в среднем по России. При этом в последние 5 лет урожайность в ДФО выросла в 1,5 раза. В результате валовой сбор тоже увеличился в 1,5 раза – до 800 тысяч тонн в 2016 году. Но, как заверил Ткачев, абсолютно реально повысить урожайность на 3 центнера с гектара.
В то же время министр констатировал, что Дальний Восток все еще не обеспечивает себя молоком и мясом, тепличными овощами.
Автор : Отдел новостей «В»
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