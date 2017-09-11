Во Владивосток заходил Pacific Venus

Круизный лайнер Pacific Venus первый раз в этом году посетил краевой центр. Последний раз судно заходило в Приморье в октябре прошлого года, уточнили в пресс-службе края.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, в минувшее воскресенье в 7 утра Pacific Venus первый раз в этом году пришвартовался к причалам Морского вокзала. На борту судна находится около 300 пассажиров из Японии, а также более 200 членов экипажа. Pacific Venus прибыл во Владивосток из Иокогамы и туда же отправился на следующий день, 11 сентября, в 18.00. За это время иностранные туристы успели познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами – уникальными мостами. А горожане и гости города могли увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Справка «В»

На борту Pacific Venus расположены четыре королевские каюты, 65 кв. м каждая, в номере балкон, ванная, джакузи и зона отдыха. Также есть 16 кают повышенной комфортности с балконами, спальной зоной, ванной, зоной для отдыха. Интерьер лайнера выдержан в классическом стиле, богато украшен, что делает его самым роскошным среди лайнеров Японии.