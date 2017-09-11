Симфония с дождем

Меломанов Приморья не смогла разогнать даже непогода

На три вечера – 6,7 и 8 сентября – центральная площадь Владивостока превратилась в концертный зал под открытым небом. Здесь проходили выступления творческих коллективов в рамках культурной программы Восточного экономического форума.

Уличный формат выступлений позволил жителям и гостям города посетить концерты совершенно бесплатно. Что народ порадовало, ведь не каждый может себе позволить купить билет на выступление, например, «Хора Турецкого». Так что 6 сентября у меломанов выдалась редкая возможность не только вживую услышать выступление прославленного коллектива, но и спеть вместе со звездами. Изюминкой проекта, получившего название «Народное караоке», стало именно совместное исполнение песен.

– Я понял, что это наша тема – петь с народом! – признался автор проекта Михаил Турецкий, руководитель певческого коллектива.

С места – в карьер

Перед выступлением «Хора Турецкого» гостям мероприятия была представлена концертная программа группы «О чем поют мужчины». Этот приморский коллектив уже полюбился нашим зрителям, ведь вокалисты – призеры многочисленных конкурсов и фестивалей, причем не только региональных, но и всероссийских. Голоса Александра Пстыги, Дмитрия Сабитова, Павла Хименкова и Дмитрия Горового, поражающие своей глубиной и мелодичностью, заставляли спешащих по своим делам пешеходов остановиться и подойти поближе к сцене. А затем и подпевать, ведь коллектив исполнял самые популярные песни российской эстрады.

Разогрев публики приморским квартетом, похоже, был хитрой задумкой организаторов мероприятия, предусмотревших возможную задержку творческого коллектива Турецкого из аэропорта.

– Мы сразу с самолета приехали сюда, на центральную площадь Владивостока. График гастролей настолько плотный, что каждый день даем новый концерт, причем в разных городах, – рассказал приехавший за несколько минут до начала выступления хора Михаил Турецкий. – Несмотря на усталость, рады выступить во Владивостоке, мы любим ваш необычный город.

Солисты заряжали своим исполнением, заставляя каждого пришедшего на площадь если не пуститься в пляс, то пританцовывать и подпевать. Причем близость к сцене значения не имела, даже стоящие на остановке в ожидании автобуса пассажиры также активно поддерживали исполнителей аплодисментами.

– У нас в хоре каждый человек, как отдельный цвет в радуге, несет свою энергетику. Кто-то исполняет классику, кто-то рок, кто-то поп – все вместе дает широкий спектр, который охватывает слушателей всех возрастов и вкусов. На наших концертах каждый зритель находит свою песню, ведь мы же не просто перепеваем композиции, а делаем свои аранжировки, заставляющие старые песни звучать по-новому, – подытожил Алекс Александров.

Мантры у океана

На второй день центральную площадь города заполонили поклонники индийской музыки. Здесь выступала культовая фьюжн-группа Indian Ocean, приехавшая в Россию с гастролями из Индии. Коллективу уже 27 лет, за это время они объехали практически весь мир, выпустили семь альбомов и написали несколько песен к популярным болливудским фильмам. Музыка, которую Indian Ocean представила приморским зрителям, это смесь современного рока, индийской классики, джаза и фольклора.

– Свой первый альбом – Desert rain – группа выпустила в 1997 году, с тех пор они поставили около тысячи потрясающих шоу, благодаря которым число поклонников Indian Ocean растет с каждым годом, а сама группа приобрела культовый статус, – подчеркнули организаторы концерта.

Сразу же после выступления во Владивостоке музыканты отправилась в Москву, где на следующий день им предстояло дать концер.

Небесная корректива

Приморская погода, вновь доказав свою капризность, не позволила в минувшую пятницу Тихоокеанскому симфоническому оркестру порадовать зрителей обширной программой. За бессмертной увертюрой Максима Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта» последовало еще несколько известных композиций, но на сороковой минуте выступления артисты вынуждены были спешно покинуть сцену: нависшие над городом тучи разверзлись дождем. К сожалению, подмостки не были оборудованы защитой от непогоды, и музыканты опасались за сохранность деревянных инструментов. Лишь солирующий на вибрафоне Евгений Зубков продолжал как ни в чем не бывало отстукивать мелодию на клавишах инструмента, полностью отыграв композицию.

Дирижер заслуженный артист России Анатолий Смирнов извинился перед зрителями за непредвиденное сокращение выступления. Спрятавшиеся под зонтами слушатели с пониманием отнеслись к происходящему и проводили музыкантов бурными аплодисментами.

– Нам очень нравится, как выступает Тихоокеанский оркестр, стараемся не пропускать его концерты, жаль, конечно, что в этот раз представление было коротким, но мы не жалеем, что пришли, – признались слушательницы Ася и Олеся Дьяковы.

Расходясь, слушатели обсуждали непростую историю развития оркестра. Судьба посылала ему немало испытаний, проверок на прочность, но коллектив каждый раз доказывал свою творческую состоятельность, заняв важное место в культурной жизни города и края.