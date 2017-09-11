Молодежные СМИ обменяются профессиональным опытом

Самых творческих и креативных ребят со всего Приморья соберет III Детско-юношеский медиафорум. 29 сентября он начнет свою работу во Дворце детского творчества Владивостока, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Медиафорум для детей и юношей – это тренинги, экскурсии по студиям телевидения, в издательские центры и, конечно, творческие встречи и мастер-классы. В этом году также планируется проведение открытого микрофона на тему «Интеграция общего, дополнительного среднего профессионального и высшего образования на территории Приморского края». В ходе медиафорума будут представлены и новые медиапроекты.

Организатором форума является муниципальный Дворец детского творчества при поддержке администрации Владивостока, ВГУЭС, ДВФУ и еще более 15 учреждений и организаций региона.

Такой профессиональный обмен опытом между молодежными СМИ пройдет во Владивостоке уже в третий раз. Сейчас идет набор заявок. Чтобы стать участником форума, необходимо до 15 сентября направить заявку и электронное портфолио коллектива или участника на адрес его оргкомитета: 765410@mail.ru. Тема: «Медиафорум «Приморский медиадесант». Справки по телефонам: (423) 276-54-10 и 8-908-463-49-11.