Лот с министром был выкуплен за миллион

Свыше двух миллионов рублей собрал благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока, проводившийся на Восточном экономическом форуме.
Самым популярным лотом аукциона этого года стал тур с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским в один из заповедников России. Лот был выкуплен за 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте Года экологии.
За 600 тыс. рублей приобретен лот от народного артиста России Евгения Миронова, посвященный фильму «Время первых».
Отметим: аукцион проводится с 2015 года на площадке ВЭФ по инициативе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Автор : Отдел новостей «В»
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