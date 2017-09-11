Лот с министром был выкуплен за миллион

Свыше двух миллионов рублей собрал благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока, проводившийся на Восточном экономическом форуме.

Самым популярным лотом аукциона этого года стал тур с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским в один из заповедников России. Лот был выкуплен за 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте Года экологии.

За 600 тыс. рублей приобретен лот от народного артиста России Евгения Миронова, посвященный фильму «Время первых».

Отметим: аукцион проводится с 2015 года на площадке ВЭФ по инициативе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.