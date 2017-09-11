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Во Владивостоке завершены выборы депутатов гордумы

В воскресенье, 10 сентября, в приморской столице состоялось голосование за депутатов городской думы. Выборы прошли при низкой явке избирателей и огромном количестве граждан, проголосовавших досрочно.
Во Владивостоке завершены выборы депутатов гордумы

На момент написания заметки было подсчитано более 95 процентов бюллетеней. Явка составила около 14 процентов – на участки пришло чуть более 50 тысяч из 435 тысяч зарегистрированных избирателей. Причем более 12 тысяч граждан отдали свои голоса досрочно.

Лидером голосования по единому избирательному округу стала партия «Единая Россия», которая к моменту написания материала набрала 40,5 процента голосов. На втором месте КПРФ с 22 процентами голосов. На третьем ЛДПР (11,6 процента). Также на места в гордуме могут рассчитывать «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия» (все они прошли 5-процентный барьер).

Что касается голосования по одномандатным округам, то в 13 округах победа также досталась представителям партии власти. В четырех округах лидерство удержали коммунисты.

Подробности о муниципальных выборах во Владивостоке читайте в завтрашнем номере «В».

   

Автор : Отдел политики «В»

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