Сотрудники ГИБДД ждали школьников в трамвайном депо

С начала нового учебного года Госавтоинспекция Владивостока уделяет особое внимание школьникам.

Прежде всего это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Так, в ходе профилактического мероприятия «Внимание – дети!» учащиеся отправились изучать правила дорожного движения в непривычной для них обстановке – в трамвайное депо. Здесь в игровой форме полицейские напомнили юным пассажирам о правилах безопасного поведения на проезжей части и в общественном транспорте. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины.

В завершение встречи полицейские вручили школьникам буклеты с описанием безопасного маршрута дом – школа – дом.

В Госавтоинспекции отмечают, что безопасность юных участников дорожного движения зависит не только от инспекторов ГИБДД, но и от родителей. Именно папы-мамы, дедушки-бабушки и старшие братья-сестры становятся примером для малышей. Со школьниками необходимо проводить беседы и напоминать правила безопасного поведения на дороге, повторять маршрут от школы до остановки общественного транспорта и до дома, напоминают полицейские.