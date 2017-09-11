На очистку побережья приглашают мэрия и сотовый оператор

Мероприятие организовано сотрудниками управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по инициативе представителей филиала ПАО «МТС» в Приморском крае, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отмечают организаторы, данная территория выбрана для санитарной очистки не случайно – здесь часто отдыхают жители и гости приморской столицы. Но на сегодняшний день эта прибрежная зона находится в неудовлетворительном состоянии.
– К сожалению, не все люди имеют привычку убирать за собой, – отметила начальник отдела организации природоохранных мероприятий администрации Владивостока Ирина Осина.
Акция пройдет в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока», которая направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.
Внести свой вклад в очистку береговой территории могут все желающие (при себе необходимо иметь инвентарь). Начало акции в 14 часов.
Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, этой осенью запланировано проведение минимум двух подобных экологических мероприятий с участием трудовых коллективов и молодежи.