На очистку побережья приглашают мэрия и сотовый оператор

На острове Русском в пятницу, 15 сентября, пройдет акция по санитарной очистке прибрежной территории в районе поселка Подножье.

Мероприятие организовано сотрудниками управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по инициативе представителей филиала ПАО «МТС» в Приморском крае, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают организаторы, данная территория выбрана для санитарной очистки не случайно – здесь часто отдыхают жители и гости приморской столицы. Но на сегодняшний день эта прибрежная зона находится в неудовлетворительном состоянии.

– К сожалению, не все люди имеют привычку убирать за собой, – отметила начальник отдела организации природоохранных мероприятий администрации Владивостока Ирина Осина.

Акция пройдет в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока», которая направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Внести свой вклад в очистку береговой территории могут все желающие (при себе необходимо иметь инвентарь). Начало акции в 14 часов.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, этой осенью запланировано проведение минимум двух подобных экологических мероприятий с участием трудовых коллективов и молодежи.