Часть города отключат от горячей воды на неделю

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» продолжает осенне-летние гидравлические испытания теплотрасс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Завершающим этапом станет проверка на прочность магистральных трубопроводов в Советском и Первомайском районах, а также в части Первореченского района Владивостока, которая пройдет в соответствии с утвержденным графиком.

С 11 по 18 сентября потребители будут отключены от услуг горячего водоснабжения, так как это обязательное требование правил технической эксплуатации тепловых сетей.