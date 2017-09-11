Часть города отключат от горячей воды на неделю

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» продолжает осенне-летние гидравлические испытания теплотрасс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Завершающим этапом станет проверка на прочность магистральных трубопроводов в Советском и Первомайском районах, а также в части Первореченского района Владивостока, которая пройдет в соответствии с утвержденным графиком.
С 11 по 18 сентября потребители будут отключены от услуг горячего водоснабжения, так как это обязательное требование правил технической эксплуатации тепловых сетей.
Автор : Отдел новостей «В»
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