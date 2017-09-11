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На голубой дорожке – звезды «Меридианов Тихого»

Открытие 15-го кинофестиваля в приморской столице было, как всегда, красивым и ярким
На голубой дорожке – звезды «Меридианов Тихого»

По звездной дорожке традиционно голубого цвета прошли такие истинные иконы стиля, как великолепная Фанни Ардан и изысканный Александр Васильев (да, историк моды, в 2003 году буквально поразивший зрителей первых «Меридианов» своим экстравагантным нарядом, на этот раз был почти брутален – удивил всех чуть седоватой бородой), юная Лиза Арзамасова (звезда сериала «Папины дочки»), которая всего лишь за день пребывания в нашем городе успела и фильм открытия – «Напарник» – публике представить, и церемонию открытия фестиваля провести, и к родным, живущим во Владивостоке, заглянуть…

Уже привычно восторженно встречали зрители звездной дорожки кинокритика Кирилла Разлогова, крупного кинопрокатчика Алексея Рязанцева; приветствовали режиссера Алексея Учителя, чей фильм «Матильда» стал сущей красной тряпкой для некоторой части населения России; аплодисментами награждали участников программы кинотуров – Татьяну Абрамову, Сергея Колесникова, Евгения Герчакова (который, кстати, признался в восторженной любви к нашему кинофестивалю и к Владивостоку – ведь он здесь родился). С уважением и теплотой встречали членов основного жюри, а также жюри ФИПРЕССИ и NetPAC.

Стиля и элегантности прибавили церемонии президент фестиваля артист, режиссер и кинопродюсер Сергей Жигунов и художественный руководитель Pacific Meridian Ефим Звеняцкий – черный и белый смокинги смотрелись просто великолепно.

Не обошлось и без легкой обнаженки: в плюшевых белых брючках и стеклярусе, изображавшем нечто вроде топа, по дорожке прошлась актриса Натали Юра – в миру Наталья Степанченко (дочь экс-депутата и бизнесмена-строителя, ныне обретающегося в США Юрия Степанченко).

Словом, светское мероприятие состоялось, а уж позже, на церемонии открытия, начался собственно праздник кино – тот, к которому Владивосток давно уже привык, которого ждет каждый год…

На этом фестивале все традиционно и все как бы немного впервые. Первый раз за 15 лет приз губернатора Приморья «9288», можно сказать, остался в крае – его вручили Ефиму Звеняцкому. Впервые на церемонии открытия было много хорошей поэзии и прозы: звучали стихи Геннадия Шпаликова, Игоря Северянина, Владимира Маяковского. Так, Фанни Ардан прочла отрывок из произведения Владимира Арсеньева.

Также публике представили все ленты конкурсной программы и даже кратко озвучили сюжет каждого фильма…

В этом году и на самом фестивале будет немало нового: фильмы Андрея Кончаловского с тифлокомментариями (для слабовидящих); объявленный по просьбе зрителей второй сеанс фильма «Уравнение с неизвестным», снятого владивостокцем Георгием Саенко по пьесе владивостокского же актера Владимира Журавлева, ушедшего из жизни молодым; полузакрытый допремьерный показ «Матильды», вокруг которого творится сущая свистопляска… Словом, скучно точно не будет!

Но официальное начало «Меридианам Тихого» положил все же традиционный удар в рынду. Пора в кино! 

 

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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На голубой дорожке – звезды «Меридианов Тихого»
На голубой дорожке – звезды «Меридианов Тихого»

Открытие 15-го кинофестиваля в приморской столице было, как всегда, красивым и ярким

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