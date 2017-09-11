Форум работал и гулял

Третий Восточный экономический форум завершил свою работу во Владивостоке, установив новый рекорд по числу гостей и количеству стран-участниц.

На статусном саммите работало свыше 6 тысяч человек из 61 страны мира. Участниками прошлогоднего форума, напомним, стали 3711 человек из 56 стран мира.

В рамках деловой программы прошло более 80 сессий и круглых столов разного формата, диалоги представителей разных стран, состоялись презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 1,5 трлн рублей.

Инвестиции

Итоги форума подвел вице-премьер и полпред президента России в ДФО, председатель оргкомитета подготовки и проведения ВЭФ-2017 Юрий Трутнев.

– По предварительным данным, на форуме было подписано 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей, – сообщил журналистам полпред. – Подчеркиваю: предварительных, окончательные цифры появятся позднее. Половина всех подписанных соглашений связана с реализацией проектов, относящихся к промышленному производству. Остальные договоренности касаются таких сфер, как транспорт, логистика, добыча полезных ископаемых, сельское и рыболовное хозяйство, туризм и другие.

По объему вложений «В» выделил четыре проекта: создание в Приморье нефтеперерабатывающего производства по выпуску моторных топлив Евро-5 и нефтехимической продукции, строительство Находкинского завода минеральных удобрений, возведение газоперерабатывающего завода в Свободном и Амурского целлюлозно-бумажного комбината.

По словам полпреда в ДФО, более 90 % инвестиций приходит на Дальний Восток из России, 7 % – из Китая, 0,7 % – из Республики Корея и остальное из других стран. При этом порядка 70 % производимой продукции уходит на внешние рынки, остальные 30 % остается внутри страны.

Ожидания

Кульминацией саммита стало пленарное заседание, на котором выступили президенты России Владимир Путин, Южной Кореи Мун Чжэ Ин, Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Внешне российский лидер выглядел спокойно, доклад вроде бы о положительном: сделали, изменили, привлекли… Но чувствовалось, что чем-то недоволен. В ходе дальнейшей дискуссии стало понятно, что не нравится Владимиру Путину. Несмотря на заверения первых лиц соседних стран, капиталы Кореи и Японии не торопятся на Дальний Восток. Более того, товарооборот за год даже сократился. Тем не менее Владимир Владимирович озвучил новые планы. И они впечатляют своим размахом: построить железнодорожный мост на Сахалин, проложить энергосети между странами Северо-Восточной Азии, протянуть газопровод в Корею. Президент предложил соседям брать пример с Китая, рискнувшего вложить сотни миллионов долларов в нашу территорию, а вице-премьера КНР Ван Яна и вовсе наградил орденом Дружбы.

Не нравится, похоже, главе государства и ситуация на самом Дальнем Востоке. Он даже подчеркнул, что «необходимо добиваться позитивных перемен, которые смогут реально почувствовать люди, проживающие на Дальнем Востоке». Но это уже было адресовано российскому бизнесу и чиновникам всех мастей. К примеру, о нефтегазовом кластере под Находкой заявляли еще на ВЭФ-2015, но лишь на нынешнем форуме объявили о старте проекта.

В отличие от прошлого года президент в своей речи не касался конкретно Владивостока, а говорил в целом о всем Дальнем Востоке. Ведь по большому счету ситуация по всему региону не сказать, что впечатляет успехами, может, во Владивостоке даже чуть лучше. Поэтому «важнейшее направление нашей работы, имеющее принципиальное значение для благополучия людей, – это формирование современной социальной инфраструктуры», – дал задание чиновникам глава государства.

По большому счету, Владимир Владимирович прав. Разве улучшилась жизнь дальневосточников от открытия территорий опережающего развития по всему региону?

За кулисами

Для журналистов ВЭФ это возможность пообщаться с сильными мира сего. На территории и в помещениях кампуса запросто можно было встретить министров и их помощников, депутатов, известных на весь мир бизнесменов, ученых и общественных деятелей. Например, мимо меня проходили губернаторы Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Якутии Егор Борисов, глава группы компаний «Ренова» и фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и президент банка ВТБ Андрей Костин, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и вице-премьер Игорь Шувалов. С генеральным директором корпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом мы поздоровались. С бывшим полпредом президента России в ДФО и нынешним вице-президентом компании «Роснефть» Виктором Ишаевым и экс-мэром Артема и нынешним депутатом Госдумы Владимиром Новиковым и вовсе обнялись при встрече. Поздоровался и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда случайно столкнулся с ним лицом к лицу перед одним из корпусов кампуса, а его охрана меня любезно пропустила.

Без сомнения, форуму повезло с погодой. Днем температура воздуха подскакивала до плюс 25 градусов. Уставшие от духоты чиновники, привыкшие к дресс-коду, к концу рабочего дня снимали галстуки и пиджаки. Или вовсе уходили с мероприятий, чтобы погулять на берегу моря.

Слухи

В первый день работы ВЭФ его российские участники перешептывались: министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка попал в немилость «самому» и его лишили аккредитации на форум. Байка стала гулять с подачи журналистов одного из московских телеканалов. Однако уже на следующий день пресс-секретарь министра Алексей Елаш опроверг эти слухи. Александр Галушка 7 сентября подчеркнуто вызывающе стал появляться на всех официальных мероприятиях, включился в переговоры с иностранными делегациями, повсеместно давал интервью различным СМИ.

Меню

Три дня, включая предшествующее официальным мероприятиям 5 сентября, в кампусе одновременно питалось несколько тысяч человек – участников форума и его гостей, журналистов, волонтеров, охранников, водителей.

– Еду готовят на семи площадках, точки общепита работают в режиме буфета, столовых и ресторанов, – рассказал корреспонденту «В» один из молодых поваров обслуживающей форум компании «Корпус Групп» Сергей. – Было подключено еще несколько кафе и ресторанов самого кампуса. Плюс точки кофе-брейка. Общий вес всех блюд обедов и ужинов в сутки тянет на шесть тонн. Плюс безалкогольные напитки. Во Владивосток прилетела сотня поваров и по железной дороге доставили сто тонн оборудования, инвентаря и посуды. Часть продуктов закупалась в Приморье, часть привезли из западных регионов. К примеру, местными были морепродукты для рядовых участников и ВИП-персон (лососевая икра, крабы и другие деликатесы), а вот огурцы, салатные листья, фрукты и кондитерские изделия в охлажденном виде доставили из западных регионов. Меню на всех площадках практически одинаковое. Знаю это, потому что мы работаем на разных площадках. А вот что готовят и подают первым лицам, не знаю.

По наблюдению корреспондента «В» алкоголя в отличие от предыдущих ВЭФ практически не было. Хотя на нескольких презентациях инновационных проектов участникам предлагали шампанское и вино.

Питание было бесплатным. А вот во многих штатных кафе кампуса за пределами зоны форума цены на время проведения ВЭФ подскочили.

На выставке «Улицы Дальнего Востока» работал рыбный рынок, и каждый регион за деньги потчевал посетителей рыбой и морепродуктами со своих морских и речных акваторий.

Вечеринки

Не успел форум завершиться, как социальные сети уже заполнились комментариями и видеосюжетами о том, как гуляли москвичи во Владивостоке. И не только по набережным города, любуясь морем и закатами.

Сразу несколько закрытых вечеринок состоялось на Русском и материковой части Владивостока. Стоимость места за столиком достигала 200 тысяч рублей. Для гостей пели британская певица Софи Эллис-Бекстор, Сергей Шнуров с группой «Ленинград», Илья Лагутенко с группой «Мумий Тролль», Светлана Лобода, Гарик Сукачев. В одном месте даже взметнулся фейерверк.

Впрочем, были концертные исполнения для горожан и простых участников форума.

Москвичи попроще дружными компаниями закатывались в различные кафе по всему городу.

Зато все чинно-благородно было на высшем уровне.

Кремлин.ру представляет видео и пишет о встрече Владимира Путина за дружеским обедом с представителями зарубежных деловых кругов. Многие из них уже начали работать на Дальнем Востоке, а кто-то только принимает решение о вложении инвестиций на тихоокеанской окраине России. На благо региона и его жителей. Может, получится? Поживем – увидим.