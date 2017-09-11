Эксперты оценили урожай второго хлеба

Приморье обеспечивает себя картофелем с помощью дачников

В Приморье в разгаре уборка урожая картофеля тех сортов, которые закладываются на хранение и будут кормить нас всю зиму. И не только нас. Полностью не утрачена практика северного завоза, и уже сделаны первые отгрузки в адрес сахалинцев и магаданцев. За границу, судя по заверениям производителей, наш картофель пока не вывозится.

Что касается местного рынка, то дефицита в Приморье не предвидится. И это даже с учетом последствий наводнения, от которого пострадал Уссурийский район, где большое количество фермеров выращивают эту культуру и где расположено наше основное семеноводческое хозяйство – ООО «Пуциловское».

Вклад фермеров

В Партизанском районе, который в последнее время вышел на лидирующие позиции по производству картофеля в крае, переувлажнения не было, наоборот, временами стояла засуха. По оценке директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексея Тарана, опубликованной в печати, здесь ожидается хороший урожай.

– На сегодняшний день наши фермеры убрали картофель примерно с 20 процентов засаженных этой культурой полей, – рассказала главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Партизанского района Ольга Пагул. – Как таковых совхозов (или производственных кооперативов) у нас нет, но фермерские хозяйства наращивают объемы производства картофеля, совершенствуют агротехнику, технологию уборки. В хозяйстве Татьяны Морозовой, где этой культурой засажено 75 га, урожай убирается механизированным способом, что пока недоступно даже многим крупным предприятиям. Для реализации выращенной продукции открыты собственные магазины. Не стоят на месте также фермеры Александр Гришко, Николай Протасов и другие. Хотя в любом случае на огородах населения картошки выращивается больше.

Ольга Пагул считает, что Партизанский район не только закрывает свои потребности в востребованном в каждой семье продукте, но и вносит большой вклад в продовольственную безопасность края и региона, повсеместно реализуя выращенный урожай.

Спасибо за суперэлиту

Залог хороших урожаев картофеля – качественный семенной материал. За него картофелеводы говорят спасибо специалистам ООО «Пуциловское» и Приморскому НИИ сельского хозяйства, с учеными которого налажено тесное взаимодействие. Предприятие работает по современным европейским технологиям, снабжает производителей суперэлитой, семенами высоких репродукций, семенные партии проходят все стадии полевого и клубневого инспектирования.

Нынешнее наводнение не осталось без последствий, но уборка урожая в «Пуциловском» сейчас идет в плановом режиме. По предварительным прогнозам, показатели урожайности если и упадут, то незначительно.

Все пути ведут в Суражевку

Что касается тех, кто выращивает картошку на дачных сотках и огородах, то они с надеждой смотрят опять-таки на Приморскую овощную опытную станцию в Суражевке, где привыкли покупать овощи. Несколько лет назад станция занялась новым для себя делом – картофелеводством и, опираясь на собственную научную базу, стала развивать его быстрыми темпами. Если считать вместе с полями, расположенными в отделениях по краю, то этой культурой занято здесь уже более 140 га.

– Какая часть урожая у вас уже убрана? – поинтересовались мы у заместителя директора по научной работе станции кандидата сельскохозяйственных наук Николая Сакары.

– Примерно половина. Кроме картофеля уже известных сортов Удача, Сантэ, Адретта, Свитанок киевский станция предложит покупателям в достаточном количестве такие новинки, как Наташа, Королева Анна, Витессе, Родрига, Ред Леди и другие.

Нас в этом году не заливало, больше стояла засушливая погода. Но от фитофтороза уйти не удалось, хотя по сравнению с прошлым годом, когда заболевание вспыхнуло на месяц раньше обычного – уже в июне, ситуация была более благополучной. Ведем селекцию по созданию новых сортов, устойчивых к этой напасти. Могу порадовать: наш новый кандидат в сорта показал себя в этом отношении нынче очень хорошо. Появилась надежда, что мы сможем предложить нашим хозяйствам, фермерам и огородникам сорт, на который они смогут сделать ставку в последующие годы.

По мнению Николая Сакары, с учетом выращиваемой населением картошки Приморье обеспечивает себя вторым хлебом. Сейчас людей волнует не столько количество ее, сколько качество – вкусовые особенности клубней, разнообразие сортов, среди которых можно было бы выбрать то, что больше нравится. Ведь картошка картошке рознь. Одна лучше для супов и борща, другие сорта нужны для жарки и приготовления фри, третьи включаются в рацион для целебных целей. Такими свойствами обладают черная и фиолетовая картошка.

Дачникам и огородникам, которые сами выращивают картошку, можно выбрать, что сажать. А вот если покупать ее в магазинах, то тут уже возникают проблемы. Зачастую сложно найти то, что хочется.

Сантэ вне конкуренции

Интересно, какие сорта выращивают наши сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства в нынешнем году? Судя по ценникам на рынках, в крае поля засажены Адреттой. Все торговцы стараются убедить, что продают именно эту вкусную картошку.

Однако цифрами это не подтверждается. По информации отдела семеноводства филиала «Россельхозцентра» по Приморскому краю, больше всего в этом году было высажено семян сорта Сантэ – 859 тонн. Выбор картофелеводов вполне оправдан: этот картофель урожайный, устойчивый к непогоде, менее всего восприимчивый к фитофторозу (признаки заболевания и в нынешнем сезоне появились позже, чем на других сортах) и тоже вкусный. Адретте в этом он хоть и уступает, но ненамного.

А вот выращивать капризную Адретту – значит рисковать. Неудивительно, что ее было высажено почти в два раза меньше – 457 тонн. Еще тяжелее будет купить картошку сорта Свитанок киевский, который многие ставят на первое место по вкусу, – для его возделывания производители приобрели всего 108 семян.

Большие площади в нынешнем сезоне отведены под посадку сортов Янтарь (высажено 774 тонн семян), Розара (561 тонн), Удача (405 тонн), Невский (400 тонн). О вкусовых достоинствах этого картофеля можно спорить. Но даже в нестабильном приморском климате они, как правило, не подводят. Кто же будет отказываться от палочки-выручалочки?

Семейная дегустация

Теперь о предпочтениях дачников-огородников. Проведенный опрос показал, что они ориентируются главным образом на вкус картофеля.

– У нас семья большая, и мы не можем не учитывать, какой урожай дает сорт, насколько он устойчив в нашем климате, – рассказал ученый агроном Анатолий Шагиахметов. – К тому же хочется иметь картошку к столу во всем ее разнообразии. Поэтому проводим дегустации, решаем, что продолжать выращивать, а от чего лучше отказаться.

К примеру, уже лет 15 выращиваю Лиину. Сорт один из самых урожайных, поэтому не собираюсь от него отказываться. С этой точки зрения оценили мы и Галлу, накопав 86 сеток картошки с двух соток – отличная урожайность. Однозначно голосуем за Свитанок киевский, который особенно хорош для приготовления пюре. Сорт Скарб стоит сажать из-за того, что он лучше всех хранится, даже в теплом подвале за семь месяцев не портится. Мы будем доставать его из погреба только в мае–июне. Теще понравился сорт Витесса – клубни гладкие, почти без глазков и довольно вкусные. Из сортов с фиолетовой мякотью картофеля домочадцы выбрали Кляксу.

– Чтобы правильно выбрать сорт картофеля по вкусу, даже в семейном кругу нужно правильно проводить дегустацию, – подсказал Анатолий Миргасимович. – Варить (жарить, тушить и т.д.) клубни каждого сорта нужно отдельно, пробовать их горячими. Хлопот с этим немало, зато выводы будут верными.

От июня до октября

Первую молодую картошку приморцы начали копать еще в июне. Массовый сбор урожая пришелся на август. Сейчас на освободившихся грядках уже вовсю зеленеют белая горчица, овес, озимая рожь, посаженные в качестве зеленых удобрений.

Но частники, как и фермеры, тоже еще не закрыли картофельный сезон.

– Позднюю картошку Уника мы выкопаем после первых заморозков, – удивила жительница поселка Рудного Кавалеровского района Галина Калюжная. – Этот сорт имеет очень длительный срок вегетации, и по сей день его большие кусты стоят еще зелеными (они цветут с июля по октябрь). Этот сорт сослужил нам добрую службу в наводнение в прошлом году. Без него мы просто-напросто остались бы на зиму без картошки. Поэтому в качестве страховки будем сажать Унику и впредь.

– Требования потребителей к качеству картофеля сейчас большие, – подвел итог разговору Николай Сакара. – В частности, они хотят, чтобы собранный урожай хорошо хранился. И разве они не правы? Поэтому, испытывая каждый год десятки новинок, мы отбираем лучшие и по этому признаку тоже. Ведем по ним семеноводство, чтобы обеспечить главного производителя картофеля в крае – дачника и огородника.

Справка «В»

По информации, опубликованной в открытой печати, Приморский край имеет самые большие площади под картофелем в Дальневосточном регионе – 41,7 тысячи га (данные 2016 года). В Амурской области картофельные поля и огороды занимают 25,6 тысячи га, в Хабаровском крае – 20,5 тысячи га. Если у соседей крупные хозяйства уже почти не выращивают эту культуру (их доля недотягивает даже до 1 процента), то в Приморье бывшие совхозы и производственные кооперативы еще засаживают ею 4 тысячи га. Но основной вклад в производство второго хлеба вносит население – картофельные грядки дачников в Приморье занимают 32,8 тысячи га (в Амурской области эта цифра составляет 21,9 тысячи га, в Хабаровском крае – 18,8).



